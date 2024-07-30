Какую пенсию имеют военнослужащие и от чего она зависит

Пенсия военных рассчитывается на общих основаниях, в зависимости от стажа и заработной платы. Минимальная пенсия участника боевых действий со всеми надбавками составляет 4 958 гривен, как определено постановлением Кабмина.

Какие виды пенсий имеют военные

Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" определяет виды пенсионного обеспечения.

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Виды пенсионного обеспечения:

Пожизненная пенсия за выслугу лет. Лица из числа военнослужащих (кроме срочников), которые имеют выслугу на военной службе, в органах внутренних дел, Национальной полиции, Государственной службе специальной связи и других службах, имеют право на пожизненную пенсию за выслугу лет.

Лица из числа военнослужащих (кроме срочников), которые имеют выслугу на военной службе, в органах внутренних дел, Национальной полиции, Государственной службе специальной связи и других службах, имеют право на пожизненную пенсию за выслугу лет. Пенсия по инвалидности. Военнослужащие и другие лица, которые стали инвалидами при условиях, предусмотренных законом, приобретают право на пенсию по инвалидности.

Размеры пенсий за выслугу лет

За выслугу 20 лет : 50% денежного обеспечения, а уволенным по возрасту или здоровью – 55%, с дополнительными 3% за каждый год свыше 20.

: 50% денежного обеспечения, а уволенным по возрасту или здоровью – 55%, с дополнительными 3% за каждый год свыше 20. За страховой стаж 25 лет , включая 12 лет военной службы: 50%, с дополнительными 1% за каждый год свыше 25.

, включая 12 лет военной службы: 50%, с дополнительными 1% за каждый год свыше 25. Уволенным в связи с реформированием ВСУ: 50% денежного обеспечения за 20 лет, с дополнительными 3% за каждый год свыше 20, до 65%.

Максимальная пенсия, рассчитанная по этому принципу, не может превышать 70% соответствующих сумм денежного обеспечения.