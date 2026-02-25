Санкции против России и пакеты поддержки: какую помощь оказали Украине партнеры
- Еврокомиссия и Европарламент объявили о финансовой помощи Украине, включая 920 миллионов евро на энергетику и 90 миллиардов евро кредита.
- Страны Европы, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и других партнеров анонсировали новые пакеты военной и гуманитарной помощи, а также санкции против России.
Накануне годовщины полномасштабной войны, а также в день четвертой годовщины вторжения России в Украину, союзники страны объявили о новых пакетах поддержки. Также стало известно о введении новых санкций по Кремлю.
Какую помощь получила Украина в связи с годовщиной вторжения?
О них подробно рассказали на сайте Офиса Президента.
Читайте также Зимний энергетический план: как 100 миллионов от ЕС изменят ситуацию в энергетике
Так, например, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом энергетическом плане: Repair, Rebuild, Restart. Он будет предусматривать пакет на 920 миллионов евро для стабилизации энергетики Украины.
Руководительница Европейского парламента Роберта Мецола подписала от имени Европарламента соглашение о предоставлении Украине кредита объемом 90 миллиардов евро. Об этом она сообщила в соцсети Х.
В частности партнеры выделили Украине новые пакеты поддержки:
- Швеция – пакет военной помощи на более 1,5 миллиарда долларов.
- Норвегия – 1,2 миллиарда долларов на совместное производство дронов.
- Дания – дополнительные 510 миллионов евро на военную поддержку Украины в 2026 году и 120 миллионов евро гуманитарной и энергетической помощи.
- Финляндия – 20 миллионов евро на гуманитарную помощь и 52 генератора.
- Литва – 30 ракет к ПЗРК, принято Совместное заявление о намерениях по сопроизводству оборонной продукции на территории Литвы, а также финансирование первых проектов составит не менее 100 миллионов евро по программе SAFE.
- Эстония – 11 миллионов евро в рамках программы PURL.
- Латвия – 10 миллионов евро на PURL.
- Исландия – 200 тысяч евро на энергетическое оборудование.
- В целом лидеры стран Северной Европы и Балтии заявили, что в этом году сумма оборонной помощи Украине составит почти 12,5 миллиарда евро, в частности с взносами в программу PURL.
- Великобритания – 20 миллионов фунтов стерлингов на поддержку украинской энергосистемы, 5,7 миллиона фунтов стерлингов гуманитарной помощи для общин вблизи линии фронта и ВПО, 30 миллионов фунтов стерлингов на поддержку устойчивости украинского общества и привлечения виновных к ответственности за военные преступления.
- Канада – 2 миллиарда канадских долларов военной помощи, 400 бронированных машин и 20 миллионов канадских долларов в Фонд поддержки энергетики Украины.
- Новая Зеландия – 4,8 миллиона долларов США на гуманитарную помощь и в Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины.
- Хорватия – 1,5 миллиона евро в Фонд поддержки Украины, энергетическое оборудование на 500 тысяч евро и роботизированные разминирующие машины на 1,5 миллиона евро.
Партнеры также объявили о новых пакетах санкций против России. Например, Великобритания ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций, в частности против нефтегазовых доходов России и теневого флота.
Австралия ввела санкции против 180 юридических и физических лиц, а также судов теневого флота России, а еще снизила предельную цену на российскую нефть до 44,1 доллара США за баррель.
Канада – санкции против 21 человека, 53 организаций и 100 судов российского теневого флота. К тому же государство (так же как и Австралия) снижает ценовой потолок на российскую нефть до 44,1 доллара США за баррель.
Заметьте! Новая Зеландия ввела 34-й пакет санкций против физических лиц, компаний и судов, связанных с поддержкой России, а еще снизила предельную цену на российскую нефть до 44,1 доллара США за баррель.
Что еще следует знать о помощи Украине?
В понедельник, 23 февраля, Европейский Союз продлил санкции против Кремля до 2027 года. Ранее – 18 февраля – ограничения против России на год продлили Соединенные Штаты.
В то же время 20-й пакет санкций против России заблокировала Венгрия. Причиной этого является прекращение транзита российской нефти после удара по нефтепроводу "Дружба" 27 января.