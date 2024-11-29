Республика Корея передала Украине 100 миллионов долларов: на что потратят эти средства

Украина впервые получила бюджетную поддержку от Республики Корея. Общая сумма предоставленных средств достигает 100 миллионов долларов.

Куда планируют потратить корейские деньги

Средства, которые предоставила Республика Корея, будут направлена на поддержку социальной сферы Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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В 2024 году между украинским и корейскими правительствами было подписано специальное соглашение. Благодаря этому, Украина сможет привлечь почти 2,1 миллиарда долларов.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы. Благодарен Республике Корея за поддержку Украины в условиях полномасштабной войны.

Напомним! Проект закона о ратификации межправительственного соглашения между Украиной и Кореей (в частности, в нем говорится о займе на более чем 2 миллиарда долларов от Фонда экономического развития и сотрудничества Республики Корея) был направлен в парламент еще 4 июня 2024 года.