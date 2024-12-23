Украина получила более миллиарда долларов от МВФ: на что будут потрачены эти средства
Украина получила новый транш от МВФ. Общая сумма поступлений составила 1,1 миллиарда долларов.
Какую сумму получила Украина от МВФ
Украина получила уже шестой транш в рамках Механизма расширенного финансирования EFF, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
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Обратите внимание! Механизм расширенного финансирования EFF был пересмотрен Советом директоров Международного валютного фонда в шестой раз 20 декабря 2024 года. Продолжение поступления этих средств связано, в частности, с тем, что Украина успешно выполняет запланированные реформы.
Средства уже поступили на украинские счета. Их направим на финансирование критических расходов бюджета.
Отдельно Шмыгаль поблагодарил Международный валютный фонд за всю помощь, которую получала Украина в течение полномасштабной войны.
Напомним! По этой программе Украина уже получила в общем 9,8 миллиарда долларов.