Украина получит от Швейцарии помощь в размере почти 2 миллиарда долларов

Швейцария предоставит Украине 1,7 миллиарда долларов. Как отмечает швейцарское правительство, к этой помощи планируют привлечь частный сектор.

На что планируют потратить помощь от Швейцарии

Основной целью передачи этих средств является восстановление украинской территории и помощь украинцам. Поддержка от Швейцарии должна способствовать созданию новых рабочих мест в регионах, сообщает Минвосстановления.

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Алексей Кулеба Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины У нас добавляется сфера поддержки внутренне перемещенных лиц, которых сейчас в Украине более 4,5 миллионов. Поэтому один из фокусов сотрудничества – строительство жилья для таких категорий. Мы заинтересованы в активизации региональных программ и мы могли бы расширить наше сотрудничество в рамках того финансирования, которое предлагает Швейцария.

Средства должны быть выделены на следующие 4 года и распределены так:

1,2 миллиарда долларов должно быть потрачено на разминирование, гуманитарную помощь и самоуправление;

еще ориентировочно 0,5 миллиарда долларов должны пойти на программу по восстановлению.

Заметьте! Швейцария поддерживает инициативы Украины, которые касаются децентрализации, развития Укрзализныци и подготовки к новому отопительному сезону.