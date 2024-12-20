Украина получит почти 50 миллионов евро от Швейцарии: на что будут потрачены средства

Федеральный совет Швейцарии принял решение о передаче Украине почти 45 миллионов швейцарских франков. Согласно нынешнему курсу, это примерно 48,3 миллиона евро.

На что будет потрачена помощь от Швейцарии

Денежная помощь от Швейцарии предоставляется Украине для поддержки в зимний период, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт швейцарского правительства.

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Из-за усиления российских атак значительная часть украинского населения страдает от отключений электроэнергии и отопления. Швейцария поможет Украине справиться с вызовами зимы,

– говорится в сообщении правительства Швейцарии.

Средства будут потрачены на:

покрытие неотложных гуманитарных проблем Украины;

ремонт поврежденного жилья украинцев;

восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Помогала ли Швейцария Украине раньше

Швейцария уже выделяла средства для Украины в 2022 и 2023 годах. Для поддержки в зимний период швейцарское правительство тогда передало суммарно 84,5 миллиона швейцарских франков (это более 90 миллионов евро, по нынешнему курсу).

Обратите внимание! В сообщении представители швейцарского правительства отметили, что новый зимний пакет для Украины "основывается на имеющемся опыте".