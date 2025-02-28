Канада немедленно и очень решительно ответит, – Трюдо анонсировал пошлины для США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Канада готовится нанести ответный удар Трампу. Это произойдет, если американский лидер все же введет эти "необоснованные пошлины".

Канада может ответить на пошлины США

В частности, ожидается, что Канада возобновит свой план ответного удара, введя пошлины на американские товары на сумму 150 миллиардов долларов сразу после вступления в силу запланированных Трампом тарифов, пишет 24 Канал со ссылкой на CBC.

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Канада немедленно и очень решительно ответит, как того ожидают канадцы,

– заявил Трюдо журналистам на пресс-конференции, не связан с этим вопросом.

Он объяснил, что если пошлины будут введены, то это ударит по канадцам и канадскому бизнесу. Однако это также ударит по американцам и американскому бизнесу.

И это именно тот аргумент, который мы сейчас каждый раз доносим до наших партнеров в США,

– отметил Джастин Трюдо.

Что предшествовало этой ситуации

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратит месячную паузу и введет пошлину в 25% на большинство канадских товаров с 4 марта. Трамп сказал, что вынужден принять меры, поскольку "наркотики все еще поступают в нашу страну". И это несмотря на доказательства того, что усиленный контроль на границе работает.

О чем еще заявлял Трамп? В частности, американский лидер написал в соцсетях в четверг., что импорт фентанила убивает людей, и США "не могут позволить этой напасти и дальше вредить" стране. Поэтому он введет 25-процентную пошлину на Канаду "пока это не прекратится или не будет серьезно ограничено".

Дональд Трамп также сделал заявление, что его запланированы взаимные тарифы на определенные товары, которые должны вступить в силу в апреле, "Остаются в силе и будут действовать полностью". Это стало известно после недели хаотичных сообщений от президента Соединенных Штатов.

Более того, в понедельник Трамп сказал журналистам, что тарифная пауза, которую он согласовал с премьер-министром Джастином Трюдо, будет отменена на следующей неделе. Поэтому пошлина в 25% на канадские товары вступит в силу., поскольку Канада, по его словам, "обирает США".

Но во вторник сотрудники Белого дома объяснили журналистам, что президент имел в виду другие запланированные торговые мероприятия, а 25-процентный общий тариф (или 10-процентный на энергетические продукты) все еще остается предметом переговоров.

В четверг Трамп высказался окончательно. И эту снова связал это торговое решение с борьбой с наркотиками.

Предлагаемые ПОШЛИНЫ, которые должны вступить в силу ЧЕТВЕРТАЯ МАРТА, действительно вступят в силу, как и запланировано,

– заявил он.

Важно! Данные о границе свидетельствуют, что Канада имеет больше оснований волноваться из-за того, поступающий из США. В частности, анализ CBC News показал, что в прошлом году Канада изъяла больше наркотиков на границе, чем в США.