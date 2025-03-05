В ответ на тарифы Трампа: провинции Канады останавливают продажу американского алкоголя
Некоторые регионы Канады останавливают продажу американского алкоголя. Это происходит в ответ на введение США пошлин на канадскую продукцию, которая составляет 25%.
Канада останавливает продажу американского алкоголя
Об этом сообщили руководители ряда провинций, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Онтарио Даг Форда и премьер-министра Новой Шотландии Тима Хьюстона.
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Канада и Онтарио не начинали эту торговую войну с президентом Трампом, но команда Канады готова ее выиграть,
- написал Форд.
Он отметил, что как первый шаг в нашем ответе Онтарио:
- расторгнет наш контракт со Starlink;
- уберет американский алкоголь с полок LCBO;
- запретит американским компаниям осуществлять государственные закупки.
В то же время Хьюстон тоже объявил о запрете продавать алкоголь из США на территории Новой Шотландии.
Мы дадим распоряжение корпорации Nova Scotia Liquor Corporation снова убрать с прилавков весь алкоголь из США, начиная с сегодняшнего дня,
- заявил он.
Обратите внимание! О похожих ограничительных мерах в отношении американских спиртных напитков заявили главы некоторых провинций, в частности Британская Колумбия, Ньюфаундленд и др.