Не отступим, пока не увидим уважения: Канада резко отреагировала на пошлины Трампа
- Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительной пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, что вызвало негативную реакцию канадских лидеров.
- Канада заявила о намерении не отменять свои меры в ответ, пока США не проявят уважения и не возьмут обязательства по справедливой торговле.
Президент США Дональд Трамп начал торговую и таможенную конфронтацию с одним из ближайших партнеров США – Канадой. Лидеры Канады ввели ответные меры и раскритиковали таможенную политику Трампа.
Как Канада отреагировала на пошлины
11 марта Трамп заявил о введении дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, которые в сумме должны достичь 50%. По его словам, это – ответ на 25% пошлину, которую провинция Онтарио ввела на экспорт электроэнергии в США, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в Х.
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Сначала на пошлины Трампа отреагировал премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд. В интервью CNN он назвал торговую войну Трампа неспровоцированной и добавил, что таможенная политика президента Трампа вызывает экономическую нестабильность.
Фондовые рынки падают. Он должен отменить эти пошлины и начать переговоры для достижения честной торговой сделки. До тех пор мы не будем отступать,
– написал Форд.
Более жесткую позицию занял и Марк Карни, лидер Либеральной партии Канады и будущий премьер-министр страны.
Мое правительство не пойдет на отмену таможенных мер, пока США не проявят уважение к Канаде и не возьмут на себя четкие обязательства по справедливой и свободной торговле,
– заявил Карни.
В своей заметке в социальной сети X он также добавил, что торговые действия президента Трампа – это прямой удар по канадским семьям, работниках и предпринимателях.
Мы сделаем все возможное, чтобы наш ответ имел мощный эффект в США и минимальное влияние на экономику Канады. А также обеспечим поддержку всем, кто пострадал,
– подчеркнул Карни.
Через несколько часов после решения Трампа появилось заявление торгового советника Белого дома Питера Наварро о том, что США таки не будут вводить 50% пошлины.