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9 апреля, 13:36
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Уже совсем скоро: в Канаде "анонсировали" пошлины против США

Валерия Моргун
Основні тези
  • Канада вводит 25% пошлины на американские автомобили и комплектующие, не соответствующие требованиям CUSMA.
  • Эти пошлины являются ответом на аналогичные меры США, введенные администрацией Дональда Трампа.

В Канаде вступят в силу пошлины на американские автомобили. Эти тарифы введены в ответ на аналогичные пошлины Соединенных Штатов.

Канада вводит зеркальные пошлины против США

Они начнут действовать в 00:01, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Канады Марка Карни.

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В 12:01 по восточноамериканскому времени этой ночью вступают в силу контрпошлины Канады,
– написал Марк Карни.

Он объявил, что будут введены 25% пошлины на все транспортные средства из США, не соответствующие требованиям CUSMA (Соглашения между Канадой, США и Мексикой). Кроме того, вступят в силу 25% пошлины на комплектующие CUSMA-совместимых автомобилей, если они не произведены в Канаде или Мексике.

Важно! Премьер Канады подчеркнул, что торговый кризис вызвал президент Трамп, и Канада отвечает целенаправленно и решительно.

Что известно о пошлинах на автомобили?

Дональд Трамп ранее заявил, что вводит 25-процентную пошлину на автомобили, которые импортируются в США. Президент сказал, его администрация принимает агрессивные торговые меры, чтобы поддержать отечественных производителей.