"Эксперимент" для Киева: как многоэтажки столицы подготовят к следующей зиме

В пятницу, 20 марта, на выездном заседании правительство приняло постановление по экспериментальному проекту. Государство поможет Киеву подготовить жилой фонд к следующей зиме.

Как Киев готовят к следующей зиме?

Детали сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. В частности, многоэтажки столицы оборудуют резервным питанием.

Государство профинансирует закупку и установку аккумуляторов, инверторов и генераторов для работы лифтов и инженерных систем, а также освещения мест общего пользования.

Однако на жителях останется эксплуатация этого оборудования – закупка топлива, техническое обслуживание, ремонт.

Участие в проекте является добровольным, поэтому решение об этом принимают совладельцы многоквартирных домов.

Программа для Киева будет реализовываться как пилотный проект. Изучаем целесообразность и возможности ее расширения на другие города,

– добавила Свириденко.

Важно! В течение 30 дней КГГА должна составить список домов, которые соответствуют критериям программы. Только после правительство примет отдельное решение о выделении средств. Сейчас постановление создает правовые основания для реализации инициативы.

К слову, "эксперимент" по обеспечению системами резервного питания многоэтажек столицы является частью планов устойчивости регионов – комплекса мероприятий для подготовки энергосистемы и ЖКХ к следующему отопительному сезону.

