Укр Рус
Багатоповерхівки Києва обладнають генераторами: як столицю готуватимуть до наступної зими
20 марта, 19:08
2

"Эксперимент" для Киева: как многоэтажки столицы подготовят к следующей зиме

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Правительство приняло постановление по экспериментальному проекту, который поможет Киеву в подготовке к следующей зиме.
  • Государство профинансирует закупку аккумуляторов, инверторов и генераторов для многоэтажек, однако на жителях останется топливо, обслуживание, ремонт и тому подобное.

В пятницу, 20 марта, на выездном заседании правительство приняло постановление по экспериментальному проекту. Государство поможет Киеву подготовить жилой фонд к следующей зиме.

Как Киев готовят к следующей зиме?

Детали сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. В частности, многоэтажки столицы оборудуют резервным питанием.

Государство профинансирует закупку и установку аккумуляторов, инверторов и генераторов для работы лифтов и инженерных систем, а также освещения мест общего пользования.

Однако на жителях останется эксплуатация этого оборудования – закупка топлива, техническое обслуживание, ремонт.

Участие в проекте является добровольным, поэтому решение об этом принимают совладельцы многоквартирных домов.

Программа для Киева будет реализовываться как пилотный проект. Изучаем целесообразность и возможности ее расширения на другие города,
– добавила Свириденко.

Важно! В течение 30 дней КГГА должна составить список домов, которые соответствуют критериям программы. Только после правительство примет отдельное решение о выделении средств. Сейчас постановление создает правовые основания для реализации инициативы.

К слову, "эксперимент" по обеспечению системами резервного питания многоэтажек столицы является частью планов устойчивости регионов – комплекса мероприятий для подготовки энергосистемы и ЖКХ к следующему отопительному сезону.

Что еще известно о мероприятиях в столице?

  • Киев стал последним среди регионов, чей план устойчивости должен утвердить СНБО. В частности, документ предусматривает защиту 57 объектов критической инфраструктуры и установление более 200 мегаватт дополнительной генерации.

  • Ключевым приоритетом считают развитие распределенного теплоснабжения в столице. Однако эта часть плана требует доработки, которую должны завершить до начала апреля.

  • Общий бюджет подготовки столицы – 61,6 миллиарда гривен, из которых собственные средства города составляют лишь 10,6 миллиарда гривен.