Выживание при -20 градусах: как Россия "замораживает" киевлян в собственных квартирах

Постоянные атаки России на украинскую инфраструктуру заставляют людей одевать несколько слоев одежды и включать газовые плиты, чтобы просто выжить. Этой зимой температура опускается до 20 градусов мороза.

Как киевляне переживают зиму?

Один из многоквартирных домов в Киеве посетили журналисты Sky News. Они узнали, как жители справляются с условиями, которые власти объявили чрезвычайным положением в энергетическом секторе.

Жизнь в Украине и без того была достаточно тяжелой – из-за угрозы ракет и дронов, которые поражали даже жилые районы. Но 9 января после удара по соседнему зданию в этом 17-этажном доме выключили отопление.

Кроме того, жители остались и без электроснабжения, хотя сейчас его начинают восстанавливать. Это также повлияло на водоснабжение, в некоторых из 380 квартир до сих пор не работают смесители.

70-летняя Татьяна научилась контролировать дыхание, чтобы уменьшить нагрузку на сердце, медленно поднимаясь на девятый этаж дома. Из-за отсутствия света лифты преимущественно не работают.

Поскольку последние две недели женщина провела и без отопления, она включала газовую духовку на своей кухне, чтобы немного согреться.

Это опасно, но что можно сделать? Замерзнуть насмерть?

– спрашивает Татьяна.

Позже на лестнице журналисты встретили беременную 29-летнюю Дарью з с двухлетним сыном Мишей. С фонариком на телефоне они поднимались на шестнадцатый этаж в свою квартиру. После ракетного удара температура внутри составляла всего 3 градуса тепла.

Ты заходишь, и из твоего рта постоянно выходит пар. С маленьким ребенком это просто невозможно,

– рассказывает женщина.

С ребенком она временно переехала к родственникам, однако каждые несколько дней возвращается, чтобы проверить свое жилье и квартиру соседей. На днях Дарья пробыла здесь всего 2 – 3 часа, но замерзла до боли в горле.

Как жители помогают друг другу?

Самые молодые и самые старшие жители пострадали больше всего. В телефонах люди обмениваются сообщениями, чтобы узнать, кто нуждается в помощи, а кто может ее оказать.

Способные приносят еду, воду и лекарства для менее мобильных жителей, особенно тех, кто живет на верхних этажах и не может спуститься по обледенелой лестнице.

Среди добровольцев – 23-летняя Ева, которая остается в своей квартире вместе с парнем и собакой. Девушка показала журналистам на 7-м этаже место, где прорвало трубу, а вода замерзла, образовав на полу опасную ледяную поверхность.

Мы стараемся быть сильными, стараемся улыбаться. Лучшее лекарство для нас – это шутки... Мы всегда шутим друг с другом. Это поднимает нам настроение, придает сил и помогает двигаться дальше,

– говорит она.

По словам Евы, дома из-за холода она натягивает поверх еще две пары носков. Здесь действует "обязательное правило" – штаны заправляют в носки, а также носят теплые свитера.

34-летний Всеволод временно выехал из дома вместе с женой и маленьким ребенком. Однако мужчина возвращается, чтобы помочь с ремонтом. С другими соседями он использовал паяльные лампы для размораживания труб.

Аварийная бригада пыталась это сделать. Они прогрели трубы на втором этаже, перешли на третий, и пока они там прогревали, все ниже снова замерзло,

– объяснил Всеволод.

Поэтому люди пытаются сплотить усилия и работать одновременно, однако отопления все еще нет. По словам жителей, дни для них просто сливаются друг с другом: "Больше нет понедельника, вторника или среды. Это просто один непрерывный день выживания".

Что известно о ситуации в Киеве?