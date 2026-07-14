Из-за дефицита топлива в России правительство Кыргызстана во вторник, 14 июля, запретило экспорт бензина, дизельного топлива и нефти. При этом запрет будет действовать бессрочно.

Запрет на экспорт топлива

Соответствующий указ предусматривает запрет на вывоз топлива за границу "до тех пор, пока внутренний рынок не будет полностью насыщен", пишет Reuters.

Такое решение властей объясняется тем, что Кыргызстан получает более 90% своих нефтепродуктов именно из России.

Однако в настоящее время страна-агрессор переживает острый топливный кризис из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Поэтому Москва запретила экспорт топлива.

Чтобы сохранить запасы дизельного топлива и бензина, Бишкек был вынужден последовать этому примеру. В то же время власти Кыргызстана уже обратились к соседним государствам с просьбой помочь компенсировать сокращение российских поставок топлива.

Правительство также сообщило, что заключило контракты на поставку дизельного топлива и авиационного топлива с Беларусью и Китаем.

Не только Кыргызстан пострадал

Дефицит топлива распространился и на другие страны Центральной Азии, которые зависят от поставок из России.

По данным трейдеров, экспорт по железной дороге в азиатские страны и Афганистан в июне сократился:

авиационного топлива – более чем на 92% по сравнению с маем – до 3,8 тысячи тонн;

бензина – на 34% – до 99,3 тысячи тонн.

Таджикистан на прошлой неделе уже заявил, что из-за дефицита в России у страны есть запасы топлива примерно на 60 дней. В настоящее время правительство активно ищет новые источники поставок среди соседних государств.

Таким образом, от российского топливного кризиса страдают также зависимые государства после того, как Москва ввела запрет на экспорт бензина, авиационного топлива и дизеля, сделав исключение лишь для межправительственных соглашений.

Однако россияне не только не помогают, но, напротив, пытаются незаконно вывезти доступное топливо из соседних стран. Казахстан даже был вынужден установить до 60 круглосуточных полицейских постов на границе, чтобы остановить нелегалов.