Трамп заявил, что Китай нарушил соглашение с США

Трамп ввел значительные пошлины для Китая. Китайское правительство ответило США тарифами со своей стороны. Ситуация сильно обострилась.

Какое заявление сделал Трамп

Примерно 2 недели назад Китай и США заключили соглашение для стабилизации ситуации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Truth Social.

Читайте также Экстрадиция причастных и взыскание миллиардов: ГБР сообщили еще одно подозрение по делу Pin-Up

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Две недели назад Китай был в серьезной экономической опасности. Высокие пошлины, которые я ввел, сделали торговлю с США почти невозможной. Мы резко прекратили отношения, что стало для них сокрушительным ударом – заводы закрывались, начались, мягко говоря, "гражданские беспорядки".

Как утверждает Трамп, он заключил быструю сделку, чтобы спасти Китай. По словам президента США, после принятия этого решения, китайское правительство смогло уладить ситуацию. Сейчас Трамп снова возмущен.

Ситуация стабилизировалась и Китай вернулся к привычному бизнесу. Это хорошая новость! Плохая новость заключается в том, что Китай, возможно, не удивительно для кого-то, полностью нарушил свое соглашение с нами,

– утверждает Трамп.

Напомним! 12 мая Китай и США заключили соглашение о 90-дневном "перемирии".