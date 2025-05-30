Яку заяву зробив Трамп

Приблизно 2 тижні тому Китай та США уклали угоду для стабілізації ситуації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Truth Social.

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Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Два тижні тому Китай був у серйозній економічній небезпеці. Високі мита, які я запровадив, зробили торгівлю з США майже неможливою. Ми різко припинили відносини, що стало для них нищівним ударом – заводи закривалися, почалися, м'яко кажучи, "громадянські заворушення".

Як стверджує Трамп, він уклав швидку угоду, аби урятувати Китай. За словами президента США, після ухвалення цього рішення, китайський уряд зміг злагодити ситуацію. Зараз Трамп знову обурений.

Ситуація стабілізувалася і Китай повернувся до звичного бізнесу. Це хороша новина! Погана новина полягає в тому, що Китай, можливо, не дивно для когось, повністю порушив свою угоду з нами,

– стверджує Трамп.

Нагадаємо! 12 травня Китай та США уколами угоду про 90-денне "перемир'я".