Торговая война обостряется: Китай ответил США пошлинами в 84% в США
- Китай ввел дополнительные пошлины в размере 84% на американские товары в ответ на повышение пошлин США.
- Новые пошлины Китая начнут действовать с 10 апреля, повышая общую ставку пошлин на импорт из США до 118%.
Китай объявил о введении дополнительных пошлин в размере 84% на американские товары, которые импортируются в страну. Это стало ответом на недавнее решение США повысить пошлины на китайский импорт.
Китай ответил США
США повысили пошлины на товары из Китая еще на 50%, доведя общую ставку до 104%, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Новые китайские пошлины начнут действовать с 10 апреля, после чего общая ставка пошлин на импорт из США составит 118%.
Пекин резко отреагировал на действия Вашингтона, обвинив США в безосновательном давлении и односторонней торговой агрессии. Правительство Китая заявило, что готово принять "решительные меры" в ответ на дальнейшее обострение ситуации.
Как реагируют в США
В Белом Доме раскритиковали позицию Китая, заявив, что Пекин "делает ошибку", игнорируя переговоры по таможенной политике. Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что не намерен откладывать введение новых тарифов.
Согласно объявленному 2 апреля плану администрации Трампа, США введут базовую пошлину в 10% на все импортируемые товары.
Заметьте! Для стран с большим торговым дефицитом, в частности для Китая и ЕС, ставки будут выше: 34% для китайских товаров и 20% для европейских. Кроме того, отдельно запланированы 25% пошлины на импорт автомобилей и легких грузовиков.