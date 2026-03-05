Самый низкий ориентир за более чем 30 лет: Китай снизил показатель экономического роста

Китай снизил годовой целевой показатель экономического роста до диапазона 4,5 – 5%. И это самый низкий ориентир с 1991 года.

Что происходит с экономикой Китая?

Сейчас страна сталкивается с проблемами как внутри государства, так и за его пределами, о чем пишет BBC.

Это первый такой случай снижения после того, как в 2023 году показатель установили на уровне "около 5%". В 2020 году его вообще не устанавливали из-за пандемии.

Пекин стремится перестроить свою экономику, поскольку сталкивается с рядом проблем:

слабым внутренним потреблением;

сокращением населения;

длительным кризисом на рынке недвижимости;

глобальной торговой напряженностью;

энергетическими трудностями из-за войны с Ираном.

Один из аналитиков по Китаю сообщил BBC, что более низкая цель дает стране "больше пространства для управления экономикой", не заставляя власти делать огромные финансовые расходы только для того, чтобы достичь четко определенного показателя.

Китай и раньше использовал гибкие цели, особенно во время пандемии, но это не является обычной практикой,

– добавил Джейсон Бедфорд из исследовательской группы East Asian Institute.

Обратите внимание! В частности, в январе официальная статистика показала, что Китай достиг цели экономического роста в 5% за 2025 год. В то же время власти сообщили, что рост замедлился до 4,5% в последнем квартале года.

Более двух третей провинций Китая уже снизили свои амбиции по экономическому росту – или уменьшив целевые показатели, или изменив формулировку на "около определенного уровня". Кризис в секторе недвижимости сильно ударил по стране и является одной из ключевых причин слабого внутреннего потребления.

Когда-то рынок недвижимости обеспечивал почти треть китайской экономики и был важным источником доходов для местных правительств, многие из которых теперь имеют большие долги,

– говорится в материале.

Проблемы отрасли также привели к массовым сокращениям и снижению зарплат по всей стране. Но производство и экспорт товаров помогли поддержать экономику Китая, обеспечив самый большой торговый профицит в мире – 1,19 триллиона долларов – разницу между экспортом и импортом товаров и услуг.

Однако это означает, что страна стала особенно зависимой от экспорта. И это которое хорошо понимают в США. Таким образом пошлины президента США Дональда Трампа еще больше усилили давление на экономику Китая. А в ответ Пекин начал активно перенаправлять торговлю в другие страны, чтобы обеспечить сбыт своей продукции и поддержать производство.

В то же время война США и Израиля против Ирана привела к тому, что Пекин потерял два ключевых источника дешевой нефти в этом году.

Bloomberg пишет, что Китай даже приостановил экспорт дизеля и бензина. Но официально власти страны это не комментируют.

Китай также больше не может получать венесуэльскую нефть после того, как США в январе задержали президента Николаса Мадуро.

Обратите внимание! В то же время Пекин отмечает, что страна значительно меньше зависит от ископаемого топлива, поскольку уже несколько лет активно переходит на возобновляемую энергетику.

Что еще следует знать о Китае?