Що відбувається з економікою Китаю?

Наразі країна стикається з проблемами як усередині держави, так і за її межами, про що пише BBC.

Це перший такий випадок зниження після того, як у 2023 році показник встановили на рівні "близько 5%". У 2020 році його взагалі не встановлювали через пандемію.

Пекін прагне перебудувати свою економіку, оскільки стикається з низкою проблем:

слабким внутрішнім споживанням;

скороченням населення;

тривалою кризою на ринку нерухомості;

глобальною торгівельною напруженістю;

енергетичними труднощами через війну з Іраном.

Один з аналітиків щодо Китаю повідомив BBC, що нижча ціль дає країні "більше простору для управління економікою", не змушуючи владу робити величезні фінансові витрати лише для того, щоб досягти чітко визначеного показника.

Китай і раніше використовував гнучкі цілі, особливо під час пандемії, але це не є звичайною практикою,

– додав Джейсон Бедфорд з дослідницької групи East Asian Institute.

Зверніть увагу! Зокрема у січні офіційна статистика показала, що Китай досяг цілі економічного зростання у 5% за 2025 рік. Водночас влада повідомила, що зростання сповільнилося до 4,5% в останньому кварталі року.

Понад дві третини провінцій Китаю вже знизили свої амбіції щодо економічного зростання – або зменшивши цільові показники, або змінивши формулювання на "близько певного рівня". Криза у секторі нерухомості сильно вдарила по країні та є однією з ключових причин слабкого внутрішнього споживання.

Колись ринок нерухомості забезпечував майже третину китайської економіки та був важливим джерелом доходів для місцевих урядів, багато з яких тепер мають великі борги,

– йдеться у матеріалі.

Проблеми галузі також призвели до масових скорочень і зниження зарплат по всій країні. Але виробництво та експорт товарів допомогли підтримати економіку Китаю, забезпечивши найбільший торгівельний профіцит у світі – 1,19 трильйона доларів – різницю між експортом і імпортом товарів та послуг.

Однак це означає, що країна стала особливо залежною від експорту. І це яке добре розуміють у США. Таким чином мита президента США Дональда Трампа ще більше посилили тиск на економіку Китаю. А у відповідь Пекін почав активно перенаправляти торгівлю до інших країн, щоб забезпечити збут своєї продукції та підтримати виробництво.

Водночас війна США та Ізраїлю проти Ірану призвела до того, що Пекін втратив два ключові джерела дешевої нафти цього року.

Bloomberg пише, що Китай навіть призупинив експорт дизелю та бензину. Але офіційно влада країни це не коментує.

Китай також більше не може отримувати венесуельську нафту після того, як США у січні затримали президента Ніколаса Мадуро.

Зверніть увагу! Водночас Пекін наголошує, що країна значно менше залежить від викопного палива, оскільки вже кілька років активно переходить на відновлювану енергетику.

