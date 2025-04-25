Без официального объявления: Китай тихо отменил пошлины на некоторые полупроводники из США

Китай, вероятно, отменил ответные пошлины в размере 125% на некоторые полупроводники, произведенные в США. Этот шаг считается попыткой Пекина смягчить последствия торговой войны для чрезвычайно важной технологической отрасли страны.

Китай без официального объявления отменил некоторые пошлины

Освобождение от пошлин касается интегральных схем – то есть микросхем или полупроводников, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В то же время официального объявления об освобождении от тарифов не было.

12 апреля Китай поднял уровень ответных пошлин до 125% на все товары из США – в ответ на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары до 145%,

– напомнили в издании.

Пекин месяцами демонстрировал уверенность в способности противостоять торговой войне. Однако эти исключения свидетельствуют, что страна вынуждена отступать, когда речь идет о критически важных компонентах, которые она не может производить сама или закупить в других странах. В частности, в прошлом году Китай импортировал полупроводников из США на сумму 11,7 миллиарда долларов.

Полупроводники – незаменимая часть почти каждого электронного устройства. Их трудно изготавливать из-за высокой стоимости разработки и сложности производства. Поэтому основное производство сосредоточено в нескольких странах,

– объяснили в CNN.

Важно! Несмотря на значительный прогресс в развитии собственной полупроводниковой отрасли, Китай до сих пор сильно зависит от импорта чипов и оборудования для их производства из США, Тайваня, Южной Кореи, Японии и Нидерландов.

Что говорят эксперты

Аналитик из Вашингтона Рэй Ванг, специализирующийся на техническом соперничестве между США и Китаем, заявил, что освобождение от пошлин выгодно американским производителям:

Intel;

Texas Instruments;

Global Foundries.

Менеджер агентства Zhengnenliang Supply Chain Чэнь Шаолин сообщила CNN, что в четверг узнала: пошлины на восемь типов интегральных схем (кроме чипов памяти) отменены. Это стало известно при оформлении таможенной декларации.

В начале месяца Китай также отменил пошлины на чипы, разработанные американскими компаниями, но изготовленные за пределами США – например, продукты Nvidia, которые в основном изготавливаются на Тайване компанией TSMC,

– говорится в тексте материала.

11 апреля Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности заявила, что страной происхождения товара должно считаться место его производства. Это означает, что чипы Qualcomm или Nvidia, изготовленные вне США, не будут подлежать 125% пошлине.

CNN пишет, что на этой неделе освобождение от пошлин касаются только логических чипов, которые обрабатывают и контролируют потоки данных – это сфера, где доминируют США. Микросхемы памяти, которыми управляют южнокорейские Samsung и SK Hynix, не попали под освобождение.

Фантастические новости! Мы получили новое сообщение от таможенной службы Китая: восемь таможенных кодов, связанных с полупроводниками, теперь освобождены от дополнительных пошлин на импорт из США,

– говорится в сообщении компании HJET Supply Chain.

Обратите внимание! Это означает, что импорт из США по этим кодам будет облагаться нулевыми пошлинами при ввозе в Китай.