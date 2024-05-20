Китай начал действовать: страна ввела санкции против США
Источник:Reuters
Китай ввел санкции против США в ответ на ограничения со стороны страны. В частности, остро встал вопрос конфликта в Тайване.
Китай ввел санкции против США
Китай наложил санкции на три американские оборонные компании. Такие действия были вызваны продажей оружия США для Тайваня.
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Для следующих компаний было запрещено осуществлять "импортно-экспортный" бизнес на территории КНР:
- General Atomics Aeronautical Systems;
- General Dynamics Land Systems;
- Boeing Defense, Space & Security.
Также высшим руководителям всех трех компаний запретили въезд в страну. Их разрешения на работу будут аннулированы, а статус гостя и заявки на проживание не одобрят.
Россия заблокировала активы банков ЕС
Суд Санкт-Петербурга арестовал около 700 миллионов евро активов, принадлежащих европейским банкам. Он наложил арест на UniCredit на сумму 463 миллионов евро, то есть 4,5% его активов в стране.
Также были заморожены активы:
- Deutsche Bank – 238,6 миллиона евро;
- Commerzbank – 94,9 миллиона евро;
- Bayerische Landesbank;
- Landesbank Baden-Württemberg.