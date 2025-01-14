Нефтепереработчики Китая спешат закупить нефть во избежание сбоев поставок из-за санкций

Государственные нефтяные компании Китая и крупные частные нефтепереработчики активно скупают партии сырой нефти с Ближнего Востока и других регионов. Так они готовятся к возможным сбоям в поставках топлива из-за ужесточения санкций против России и Ирана.

Как санкции влияют на рынок нефти в Китае

Именно эти санкции могут ограничить потоки сырой нефти в краткосрочной перспективе, сообщает 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Так компании направляют срочные запросы на закупку нефти с немедленной поставкой. Речь идет о таких организациях:

Cnooc;

Shandong Yulong Petrochemical Co;

Jiangsu Eastern Shenghong Co.

Трейдеры добавили, что рассматриваются различные сорта нефти с Ближнего Востока, Африки и Америки. В частности особый спрос наблюдается на поставки в феврале.

Активность крупнейших нефтяных покупателей Китая вызвана опасениями, что мелкие частные нефтеперерабатывающие заводы - которые уже находятся под давлением - могут быть вынуждены снизить производственные мощности и сократить объемы выпуска топлива, если они потеряют доступ к дешевой российской и иранской нефти,

- пишет издание.

Большинство таких компаний известны как "чайники" и сосредоточены в восточной провинции Шаньдун. И они уже столкнулись с сокращением маржи, до того, как Вашингтон объявил новые санкции.

Если мелкие игроки выйдут с рынка, большие государственные нефтеперерабатывающие компании, вероятно, будут вынуждены вмешаться, чтобы предотвратить внутренний дефицит топлива, такого как дизельное, обеспечивая энергетическую безопасность, что является важным приоритетом для Пекина,

- считают в Bloomberg.

Что ждет азиатский рынок нефти

Последний раунд санкций Вашингтона, как отмечают журналисты, коснулся более 180 танкеров и некоторых из крупнейших российских производителей нефти. Эти меры повлияли на азиатский рынок нефти, заставляя покупателей, судовладельцев и операторов портов искать пути минимизации последствий.

В частности уже сейчас некоторые санкционированные суда, которые перевозят российскую нефть марки ESPO в Шаньдун, начали простаивать или стоять на якоре возле Китая. В то же время судовладельцы сейчас определяют дальнейшие шаги.

За последние два месяца заинтересованность китайских импортеров в спотовых закупках нефти постепенно росла, после того как Иран повысил цены на свои сорта нефти. Однако на этой неделе спрос значительно вырос из-за ряда новых американских санкций, которые направлены против так называемого "темного флота", занимающегося перевозкой чувствительных грузов по всему миру,

- пишут в материале.

К тому же на этой неделе TotalEnergies SE продала срочные партии сырой нефти Омана и Upper Zakum из ОАЭ покупателям, в частности Cnooc и Rongsheng Petrochemical Co. Кроме того, компания предложила бразильскую нефть Lapa.

Заметьте! Спотовые премии на оманскую нефть, средне-кислый сорт, широко торгуется в мире, этой неделе выросли до почти 3 долларов за баррель по сравнению с 1,50–1,70 доллара на прошлой неделе. Тарифы на супертанкеры на маршруте Ближний Восток-Китай также резко выросли.