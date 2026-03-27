Без снижения налогов: почему правительство выбрало "топливный кэшбэк" и как это влияет на армию
- Украина ввела "топливный кэшбек" как альтернативу снижению акцизов, чтобы не уменьшать финансирование армии.
- Программой "топливного кэшбека" можно пользоваться с 20 марта до 1 мая 2026 года, возвращая 15% за дизель, 10% за бензин и 5% за автогаз.
Поскольку Украина живет в условиях войны, решать ситуацию на топливном рынке нужно с учетом потребностей армии. Вариант со снижением налогов мог ограничить обеспечение военных, поэтому в правительстве нашли альтернативу.
Почему правительство Украины выбрало "топливный кэшбэк"?
О том, как Министерство экономики решало вопрос с ценами на топливном рынке, объяснил Алексей Соболев во время выступления в Верховной Раде.
Смотрите также Плюс 22 гривны на литре дизеля за три недели: можно ли сдержать рост цен на топливо
Так, министр экономики сообщил, что в Украине выбрали кэшбек на топливо, потому что это система, которая не повлияет на обеспечение армии и одновременно поможет тем, кто больше всего нуждается в финансовой поддержке.
Мы рассматривали различные варианты сглаживания ценового шока для населения. Изменения акцизов, которые внедрили отдельные европейские страны, ударили бы непосредственно по армии, снизили бы финансирование обороны,
– отметил Соболев.
Он добавил, что от искусственного регулирования цен выгоду получали бы преимущественно те категории водителей, которые имеют больше авто.
Обратите внимание! За первые 6 дней от старта "топливного кэшбека" ежедневно в общем украинцам начисляется около 20 миллионов гривен.
В частности министр объяснил, что в правительстве пытались избежать ситуации 2022 года, когда ограничение цен привело к дефициту ресурсов и рыночным искажениям. Поэтому и выбрали не урегулирование цен, а так называемую компенсацию средств на топливо.
Так, программой можно воспользоваться с 20 марта до 1 мая 2026 года. За дизель будут возвращать 15% кэшбека, за бензин – 10% и за автогаз – 5%.
Заметьте! На каждый месяц установили лимит кэшбека – украинцы будут получать не более 1 тысячи гривен.
В то же время Соболев добавил, что потратить полученные средства можно будет на:
- на коммуналку;
- товары украинского производства;
- книги;
- лекарства;
- донаты для ВСУ.
Мы видим, что 75% расходов идут именно на коммунальные услуги. Поэтому видно, что это помогает тем, кому это необходимо. Это также помогает нашей энергетике и компании "Нафтогаз" уменьшать задолженность,
– объяснил министр.
Он добавил, что выплаты будут финансировать из текущего бюджета Министерства экономики.
Что еще известно о реакции на программу "топливного кэшбэка"?
Ранее в Еспресо сообщали о форуме, который состоялся в Киеве по теме: "Иранская война и бензиновая продразверстка – почему цены на АЗС растут быстрее, чем нефть?".
Один из спикеров нардеп Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что решение правительства о кэшбек на топливо не изменит к лучшему ситуацию на рынке.
То, что сегодня там кэшбек 15, 10, 5%, но на самом деле это никоим образом не влияет на ситуацию на рынке, потому что это наоборот стимулирует спрос, вместо того, чтобы его притормаживать,
– объяснил политик.
В то же время Сергей Куюн директор компаний "Консалтинговая группа А-95" и топливный эксперт объясняет, что с повышением цен на топливо государство получило так называемый бонус. Об этом говорится в репортаже Подробностей.
Так увеличились суммы налогов на добавленную стоимость за топливо. Однако справедливо, что государство возвращает эти деньги людям. То есть реинвестирует в формате кэшбека и отдает тем, кто нуждается в финансовой поддержке из-за высоких цен на рынке.
Это уникальный инструмент ("топливный кэшбек" – 24 Канал). Мне неизвестно, чтобы где-то в Европе его применяли. До этого правительства применяли снижение налогов,
– добавил Куюн.
Он также отметил, что программой может пользоваться каждый украинец. Однако нацелена она именно на тех, кто нуждается в помощи больше всего.
Что известно о топливном кризисе в мире и его решении?
Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и ограничения транспортировки через Ормузский пролив, цены на топливо растут во всем мире. Страны в поисках действенных решений для поддержания экономической стабильности. Например, в Румынии рассматривают вариант временного снижения акцизов на топливо. Решением хотят поддержать население и бизнес. В то же время в стране уже действует жестокий контроль за экспортом топлива.
В частности за соответствующую инициативу об акцизе и налогах должна проголосовать Польша. В стране хотят снизить до минимума акцизный налог, а также НДС на горючее – с 23% до 8%.
В то же время в Молдове, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке АЗС сети "Лукойл" возобновят работу. Несмотря на предыдущие ограничения, правительство предоставило разрешение для заправок снова работать. Ведь сеть имею большую часть АЗС в стране, поэтому так удастся обеспечить непрерывный доступ к ресурсам для местных.