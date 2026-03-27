Без снижения налогов: почему правительство выбрало "топливный кэшбэк" и как это влияет на армию

Поскольку Украина живет в условиях войны, решать ситуацию на топливном рынке нужно с учетом потребностей армии. Вариант со снижением налогов мог ограничить обеспечение военных, поэтому в правительстве нашли альтернативу.

Почему правительство Украины выбрало "топливный кэшбэк"?

О том, как Министерство экономики решало вопрос с ценами на топливном рынке, объяснил Алексей Соболев во время выступления в Верховной Раде.

Так, министр экономики сообщил, что в Украине выбрали кэшбек на топливо, потому что это система, которая не повлияет на обеспечение армии и одновременно поможет тем, кто больше всего нуждается в финансовой поддержке.

Мы рассматривали различные варианты сглаживания ценового шока для населения. Изменения акцизов, которые внедрили отдельные европейские страны, ударили бы непосредственно по армии, снизили бы финансирование обороны,

– отметил Соболев.

Он добавил, что от искусственного регулирования цен выгоду получали бы преимущественно те категории водителей, которые имеют больше авто.

Обратите внимание! За первые 6 дней от старта "топливного кэшбека" ежедневно в общем украинцам начисляется около 20 миллионов гривен.

В частности министр объяснил, что в правительстве пытались избежать ситуации 2022 года, когда ограничение цен привело к дефициту ресурсов и рыночным искажениям. Поэтому и выбрали не урегулирование цен, а так называемую компенсацию средств на топливо.

Так, программой можно воспользоваться с 20 марта до 1 мая 2026 года. За дизель будут возвращать 15% кэшбека, за бензин – 10% и за автогаз – 5%.

Заметьте! На каждый месяц установили лимит кэшбека – украинцы будут получать не более 1 тысячи гривен.

В то же время Соболев добавил, что потратить полученные средства можно будет на:

на коммуналку;

товары украинского производства;

книги;

лекарства;

донаты для ВСУ.

Мы видим, что 75% расходов идут именно на коммунальные услуги. Поэтому видно, что это помогает тем, кому это необходимо. Это также помогает нашей энергетике и компании "Нафтогаз" уменьшать задолженность,

– объяснил министр.

Он добавил, что выплаты будут финансировать из текущего бюджета Министерства экономики.

Что еще известно о реакции на программу "топливного кэшбэка"?

Ранее в Еспресо сообщали о форуме, который состоялся в Киеве по теме: "Иранская война и бензиновая продразверстка – почему цены на АЗС растут быстрее, чем нефть?".

Один из спикеров нардеп Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что решение правительства о кэшбек на топливо не изменит к лучшему ситуацию на рынке.

То, что сегодня там кэшбек 15, 10, 5%, но на самом деле это никоим образом не влияет на ситуацию на рынке, потому что это наоборот стимулирует спрос, вместо того, чтобы его притормаживать,

– объяснил политик.

В то же время Сергей Куюн директор компаний "Консалтинговая группа А-95" и топливный эксперт объясняет, что с повышением цен на топливо государство получило так называемый бонус. Об этом говорится в репортаже Подробностей.

Так увеличились суммы налогов на добавленную стоимость за топливо. Однако справедливо, что государство возвращает эти деньги людям. То есть реинвестирует в формате кэшбека и отдает тем, кто нуждается в финансовой поддержке из-за высоких цен на рынке.

Это уникальный инструмент ("топливный кэшбек" – 24 Канал). Мне неизвестно, чтобы где-то в Европе его применяли. До этого правительства применяли снижение налогов,

– добавил Куюн.

Он также отметил, что программой может пользоваться каждый украинец. Однако нацелена она именно на тех, кто нуждается в помощи больше всего.

