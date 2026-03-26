Почему в Молдове снова будет работать "Лукойл"?

О том, что повлияло на решение о возобновлении работы заправок, говорится в сообщении пресс-службы Национального центра управления кризисами.

Так, кабмин Молдовы решил смягчить условия для российской компании. Хотя часть АЗС сейчас не работает, страна планирует временно возобновить их работу. Причиной стал вероятный дефицит горючего на рынке.

По результатам решения у граждан должен быть свободный доступ к горючему.

Заметьте! Доля компании "Лукойл" на молдавском рынке одна из крупнейших.

Так, сеть АЗС может заполнить запасы на всех станциях страны, используя имеющиеся источники. В частности известно, что власти просят сделать акцент на дизтопливо.

Что известно об энергоситуации в Молдове?

23 марта 2026 года во время российского удара по Украине пострадала трансграничная линия электропередачи "Исакча-Вулканешты". Объект обеспечивал около 50% электроэнергии для всей Молдовы. Во избежание масштабных последствий в стране ввели чрезвычайное положение в энергетике. Однако правительство предупреждает о возможных отключениях электроэнергии, пишет Radio Moldova.

Министр энергетики Дорин Жунгиету отметил, что сейчас страна компенсирует дефициты через импорт. Однако при недостатке мощностей возможен вариант с почасовыми отключениями.

Аукционы по продаже мощностей проводятся ежедневно – мощностей может хватить, а может и не хватить. В случае недостаточных импортных мощностей возможны два сценария: или аварийное электроснабжение, или, если его не хватит, – ежечасные отключения,

– пояснил министр.

В частности он добавил, что ремонт на поврежденной линии начнется через несколько дней. Работы будет выполнять украинский оператор, ведь объект расположен на территории Украины.

Сейчас же власти Молдовы призывает людей ограничить потребление электричества. Особенно во время пиковых часов.

