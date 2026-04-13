Пенсии до 200 тысяч гривен: когда отменят "клановые" выплаты для прокуроров и судей
- Украинские депутаты оттягивают принятие законопроекта об отмене "клановых" спецпенсий, которые преимущественно получают судьи и прокуроры.
- Средняя пенсия в Украине значительно меньше "клановых" пенсий, а новая реформа предусматривает изменение системы пенсионных выплат для уменьшения дисбаланса.
Больше года Верховная Рада не может окончательно принять законопроект об отмене "клановых" спецпенсий. Выплаты в 170 – 245 тысяч планируют отменить уже этой весной, несмотря на лоббирование от отдельных депутатов.
Отменят ли в Украине "клановые" пенсии?
О том, почему нардепы до сих пор не приняли законопроект об отмене спецпенсий, в интервью для Новини.LIVE рассказал Даниил Гетманцев.
Председатель финансового комитета Верховной Рады сообщил, что украинские депутаты оттягивают окончательное принятие законопроекта. Речь идет о сроке в 1 год.
Хотя нардепы поддержали инициативу в первом чтении, ко второму – окончательному пока не дошли.
Обратите внимание! "Клановые" спецпенсии – это высокие пенсии в пределах 50 – 100 тысяч гривен, иногда даже больше. Их получают преимущественно судьи и прокуроры на основе отдельных законов. Уровень таких выплат в десятки раз превышает среднюю пенсию в Украине.
По мнению политика, ситуация связана с тем, что в каждой фракции есть депутаты, которые лоббируют отсрочку закона. В то же время он добавляет, что это "зашло за красные линии". Ведь принятие законопроекта не должно ждать аж год. Можно было отложить решение на месяц, но не на такой длительный период.
В частности Гетманцев добавил, что принять законопроект могут уже в мае этого года.
Я думаю, что в мае уже примем. Если этого не будет, поставлю на голосование в зале вопрос о вынесении этого законопроекта вне решения согласительной фракции,
– отметил политик.
Ранее Даниил Гетманцев объяснял, что "клановые" пенсии преимущественно получают прокуроры. В некоторых случаях ежемесячная выплата составляет 170 – 245 тысяч гривен. В частности чиновник добавил, что нынешняя система позволяет получать такие деньги, но также дает возможность увеличивать суммы начислений через суды.
Что еще нужно знать о пенсиях в Украине в 2026 году?
По сообщению Пенсионного фонда в 2026 году средний размер пенсии составляет 6 544,62 гривны.
Заметьте! Предыдущий показатель в 2025 году составлял 6 436,79 гривны. То есть в этом году пенсию увеличили на 107,83 гривны.
У работающих пенсионеров 2026 года выплаты тоже выросли – до 7 160,10 гривны (+90 гривен).
В то же время пенсии увеличили после мартовской индексации.
Индексация пенсий в Украине – это обязательный механизм, который позволяет защищать пенсии от обесценивания из-за инфляции. Это решение основывается на четкой формуле и обеспечивает прозрачный перерасчет выплат для миллионов граждан,
– объяснял Денис Улютин, министр соцполитики.
Так, минимальный уровень повышения составил 100 гривен, максимальный – 2 595 гривен. В среднем же после перерасчета пенсии украинцев выросли на 648,93 гривны. А средний размер пенсии сейчас составляет 7 137,26 гривны.
По сравнению с максимальным показателем "клановой" пенсии в 245 тысяч гривен, мартовская средняя пенсия украинцев в 34 раза меньше пенсии прокуроров.
Что известно о реформе пенсионных выплат и соцвыплат?
Ранее министр соцполитики Денис Улютин рассказал, что обновление закона о пенсиях состоится после завершения ключевых расчетов. Ведь перед тем, как принять закон нужно рассчитать, принесет ли реформа результат и целесообразно ли будет применять инициативу в Украине.
Так, из-за того, что накопительная система перестает быть действенной, нужно искать новые варианты. По реформе ежемесячные выплаты для пенсионеров должны состоять из трех составляющих – базовой, страховой и накопительной выплат. Цель – уменьшить дисбаланс и несправедливость между уровнем выплат, а также способствовать повышению пенсий.
В то же время изменения коснутся базовой социальной помощи. Однако министр обещает, что это не повлияет на уровень выплат негативно. Систему соцпомощи должны усовершенствовать, сделать более прозрачной, а различные выплаты объединить в одну. Министерство планирует обеспечить семьи, которым нужна помощь, на уровне 4,5 тысячи гривен на человека.