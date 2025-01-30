Осталось всего несколько дней: о чем украинцы должны сообщить облэнерго немедленно

Подавать показатели надо своевременно и регулярно. От этого зависит правильность начисления коммуналки.

Когда надо подавать показатели в облэнерго

На этот раз передать показатели счетчика нужно с 30 января по 3 февраля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовэнергосбыт.

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Обратите внимание! Если подать показатели не вовремя, будет начислен платеж по среднесуточным объемом потребления электроэнергии.

Показатели потребленной электроэнергии бытовым клиентам следует сообщать ежемесячно в период, что начинается за два календарных дня до конца расчетного месяца и заканчивается на третий календарный день следующего месяца,

– отмечает Львовэнергосбыт

Как можно подавать показания счетчика:

через контролера;

контакт-центр;

электронную почту;

SMS;

чат-бот.

Найти контактные данные и ссылки на соцсети можно на официальном сайте компании.

Напомним! Сейчас тариф на электроэнергию составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Однако есть граждане, которые могут платить вдвое меньше.