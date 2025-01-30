Коли треба подавати показники у обленерго

На цей раз передати показники лічильника потрібно з 30 січня по 3 лютого, повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівенергозбут.

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Зверніть увагу! Якщо подати показники невчасно, буде нараховано платіж за середньодобовим обсягом споживання електроенергії.

Показники спожитої електроенергії побутовим клієнтам слід повідомляти щомісяця у період, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного місяця,

– зазначає Львівенергозбут

Як можна подавати показники лічильника:

через контролера;

контакт-центр;

електронну пошту;

SMS;

чат-бот.

Знайти контактні дані та посилання на соцмережі можна на офіційному сайті компанії.

Нагадаємо! Зараз тариф на електроенергію складає 4,32 гривні за кіловат-годину. Однак, є громадяни, які можуть платити вдвічі менше.