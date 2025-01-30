Когда надо подавать показатели в облэнерго
На этот раз передать показатели счетчика нужно с 30 января по 3 февраля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовэнергосбыт.
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Обратите внимание! Если подать показатели не вовремя, будет начислен платеж по среднесуточным объемом потребления электроэнергии.
Показатели потребленной электроэнергии бытовым клиентам следует сообщать ежемесячно в период, что начинается за два календарных дня до конца расчетного месяца и заканчивается на третий календарный день следующего месяца,
– отмечает Львовэнергосбыт
Как можно подавать показания счетчика:
- через контролера;
- контакт-центр;
- электронную почту;
- SMS;
- чат-бот.
Найти контактные данные и ссылки на соцсети можно на официальном сайте компании.
Напомним! Сейчас тариф на электроэнергию составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Однако есть граждане, которые могут платить вдвое меньше.