Бюджет-2023 примут рекордно быстро: в чем причина спешки
Источник:телеграмм "Слуга народа"
В последние годы главную смету страны одобряли уже в декабре. Но в этом году война вынудила депутатов поменять стратегию.
Об ускоренной процедуре рассмотрения государственного бюджета на следующий год уже не раз сообщали нардепы. В частности, об этом рассказал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. В этом году бюджет примут быстрее, чем делали последние 3 года.
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Война объединила депутатов
По словам нардепа, парламентское монобольшинство и оппозиция договорились не предоставлять тысячи поправок к проекту бюджета. Именно это всегда затягивало рассмотрение главного документа, ведь каждую правку нужно было рассмотреть в комитетах.
Будут взвешены несколько десятков от каждой фракции. Возможно, несколько сотен предложений, которые профильный комитет и правительство смогут максимально оперативно проработать, чтобы выйти на соответствующие даты,
– заверил Корниенко.
Как будут принимать бюджет
- Отметим, что уже к 1 октября народные депутаты должны представить свои правки в проект бюджета.
- Далее в первую неделю октября должно состояться голосование в первом чтении.
- Окончательное принятие планируется на третьей неделе октября.
Одной из причин такой спешки является ускорение диалога с международными партнерами, ведь Украине необходимы гранты и кредиты на следующий год, чтобы обороняться, обеспечивать выплаты населению и поддерживать функционирование экономики.
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Главные цифры бюджета-2023
- Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;
- Расходы – 2,57 триллиона гривен;
- Ежемесячный дефицит бюджета – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;
- Средняя зарплата – 18 500 гривен;
- Среднегодовой курс доллара – 42 гривны;
- Половина расходов уйдет на оборону, еще 35% на социальную часть;
- Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.