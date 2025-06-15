Счетчик без поверки: что будет с платежками на тепло и горячую воду

Некоторые жители регионов Украины могут получить оповещение летом о приближении срока поверки квартирных счетчиков тепла и горячей воды. Такая процедура является обязательной, ведь она определяет пригодность приборов учета, а еще корректных начислений в платежках.

Когда нужно осуществлять поверку счетчиков в 2025 году

Поэтому, этим летом в Киеве будет проводиться поверка квартирных счетчиков, которую по закону проводят в среднем раз в 4 года, передает 24 Канал со ссылкой на "Киевтеплоэнерго".

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Вовремя поверенный счетчик гарантирует, что в платежке будут отображаться только фактически потребленные объемы тепла и горячей воды. В случае просрочки поверки, согласно законодательству, начисления будут осуществлять по среднему потреблению за последний отопительный период,

– говорится в сообщении предприятия.

В то же время если потребители не помнят о дате последней поверки счетчика, то об этом им напоминают в личных кабинетов на порталах "Киевтеплоэнерго" или "Центра коммунального сервиса".

После прохождения соответствующей процедуры будет предоставлено свидетельство с подтверждением точности работы прибора.

Полученные копии документов по поверке нужно передать в коммунальный сервис дистанционно или лично в сервисный центр.

Можно ли заказать поверку самостоятельно

Поверку можно заказать самостоятельно, однако такую процедуру могут выполнить только лицензированные компании, список которых есть на портале Минэкономики.

В то же время стоит помнить, что в соответствии с законами о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения и о жилищно-коммунальных услугах осуществления поверки квартирных приборов учета происходит за счет клиента.

А бесплатными являются услуги по обслуживанию поверки домовых счетчиков.