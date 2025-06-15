Счетчик без поверки: что будет с платежками на тепло и горячую воду
- Поверка счетчиков тепла и горячей воды в Украине является обязательной и проводится раз в 4 года, чтобы обеспечить корректные начисления в платежках.
- Поверку можно заказать самостоятельно у лицензированных компаний, но расходы на процедуру возлагаются на клиента, тогда как обслуживание домовых счетчиков является бесплатным.
Некоторые жители регионов Украины могут получить оповещение летом о приближении срока поверки квартирных счетчиков тепла и горячей воды. Такая процедура является обязательной, ведь она определяет пригодность приборов учета, а еще корректных начислений в платежках.
Когда нужно осуществлять поверку счетчиков в 2025 году
Поэтому, этим летом в Киеве будет проводиться поверка квартирных счетчиков, которую по закону проводят в среднем раз в 4 года, передает 24 Канал со ссылкой на "Киевтеплоэнерго".
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Вовремя поверенный счетчик гарантирует, что в платежке будут отображаться только фактически потребленные объемы тепла и горячей воды. В случае просрочки поверки, согласно законодательству, начисления будут осуществлять по среднему потреблению за последний отопительный период,
– говорится в сообщении предприятия.
В то же время если потребители не помнят о дате последней поверки счетчика, то об этом им напоминают в личных кабинетов на порталах "Киевтеплоэнерго" или "Центра коммунального сервиса".
- После прохождения соответствующей процедуры будет предоставлено свидетельство с подтверждением точности работы прибора.
- Полученные копии документов по поверке нужно передать в коммунальный сервис дистанционно или лично в сервисный центр.
Можно ли заказать поверку самостоятельно
Поверку можно заказать самостоятельно, однако такую процедуру могут выполнить только лицензированные компании, список которых есть на портале Минэкономики.
В то же время стоит помнить, что в соответствии с законами о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения и о жилищно-коммунальных услугах осуществления поверки квартирных приборов учета происходит за счет клиента.
А бесплатными являются услуги по обслуживанию поверки домовых счетчиков.