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17 марта, 15:55
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Трамп не планирует останавливаться: какие новые тарифы хочет ввести президент США

Анастасия Зорик
Основні тези

Трамп готовится к внедрению новых тарифов. Они могут быть введены уже со 2 апреля.

Какие тарифы может ввести Трамп

Трамп готовится ввести широкие взаимные пошлины, а также дополнительные отраслевые тарифы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки

Они взимают с нас, и мы взимаем с них, а потом в дополнение к этому на автомобили из стали и алюминия мы будем иметь дополнительные тарифы.

Слова Трампа указывают на то, что он планирует внедрять агрессивные пошлины. Это будет происходить несмотря на волнения и изменения на фондовом рынке, что ощущаются сейчас.

Мы получаем обратно часть богатства, которое очень, очень глупые президенты отдали, потому что они не имели понятия, что они делают,
– говорит Трамп.

Какие тарифы готовит Трамп:

  • взаимные – будут рассчитываться на основе собственных тарифов и нетарифных барьеров;
  • отраслевые – должны внедряться, чтобы укрепить ключевые отрасли промышленности США (автомобильная, алюминиевая, фармацевтическая и так далее).