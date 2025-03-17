17 марта, 15:55
Трамп не планирует останавливаться: какие новые тарифы хочет ввести президент США
Основні тези
- Трамп планирует ввести новые взаимные пошлины и отраслевые тарифы.
- Новые тарифы направлены на укрепление ключевых отраслей промышленности США.
Трамп готовится к внедрению новых тарифов. Они могут быть введены уже со 2 апреля.
Какие тарифы может ввести Трамп
Трамп готовится ввести широкие взаимные пошлины, а также дополнительные отраслевые тарифы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Они взимают с нас, и мы взимаем с них, а потом в дополнение к этому на автомобили из стали и алюминия мы будем иметь дополнительные тарифы.
Слова Трампа указывают на то, что он планирует внедрять агрессивные пошлины. Это будет происходить несмотря на волнения и изменения на фондовом рынке, что ощущаются сейчас.
Мы получаем обратно часть богатства, которое очень, очень глупые президенты отдали, потому что они не имели понятия, что они делают,
– говорит Трамп.
Какие тарифы готовит Трамп:
- взаимные – будут рассчитываться на основе собственных тарифов и нетарифных барьеров;
- отраслевые – должны внедряться, чтобы укрепить ключевые отрасли промышленности США (автомобильная, алюминиевая, фармацевтическая и так далее).