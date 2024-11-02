Пенсия учителей: когда педагоги могут выйти на пенсию
В Украине учителя могут выйти на пенсию за выслугу лет при условии достижения определенного возраста и стажа. С 2024 года действуют новые правила для выхода на пенсию педагогов.
Новые условия для учителей
Ранее учителя могли идти на пенсию за выслугу лет независимо от возраста. Однако с 1 апреля 2024 года эти условия изменились, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
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Теперь педагоги могут выйти на пенсию за выслугу лет в 55 лет, если имеют не менее 30 лет педагогического стажа.
Важно! Есть исключения для тех, кто до 1 января 2016 года накопил необходимый стаж: они могут выйти на пенсию без возрастных ограничений.
Требования к пенсионному стажу для выхода на пенсию постепенно увеличиваются. Например:
- 25 лет и 6 месяцев – с 1 апреля 2015 года до 31 марта 2016 года;
- 26 лет – с 1 апреля 2016 до 31 марта 2017 года;
- 26 лет и 6 месяцев – с 1 апреля 2017 до 31 марта 2018 года;
- 27 лет – с 1 апреля 2018 года до 31 марта 2019 года;
- 27 лет и 6 месяцев – с 1 апреля 2019 до 31 марта 2020 года;
- 28 лет – с 1 апреля 2020 до 31 марта 2021 года;
- 28 лет и 6 месяцев – с 1 апреля 2021 года до 31 марта 2022 года;
- 29 лет – с 1 апреля 2022 года до 31 марта 2023 года;
- 29 лет и 6 месяцев – с 1 апреля 2023 года до 31 марта 2024 года;
- 30 лет – с 1 апреля 2024 года и далее.