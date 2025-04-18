Состояние экономики и бюджетный дефицит России остаются критическими. Впрочем, при определенном условии рубль действительно может укрепиться на длительное время.

Для этого диктатору Владимиру Путину придется наконец решиться на решительный шаг. Своим прогнозом с 24 Каналом поделился экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.

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До какого уровня может упасть рубль в 2025 году

По словам экономического обозревателя Вячеслава Ширяева, пока нет ни одного эксперта, который бы утверждал, что укрепление рубля имеет долгосрочную перспективу.

Есть только одно условие, при котором рубль может прекратить падение,

– отметил он.

Например, если вскоре будет достигнута определенная договоренности о перемирии, скажем, Владимир Путин и Дональд Трамп заключат какой-то союз. В таком случае появится стратегическая основа для укрепления российской валюты.

Однако нынешняя ситуация с бюджетным дефицитом России, состоянием экономических показателей и банковской системой – критическая. Экономика сокращается, банки испытывают трудности из-за проблемных кредитов.

Отметим! В издании Reuters пишут, что российская валюта с начала года укрепилась более чем на 40% относительно доллара. Преимущественно это произошло из-за ожидания снижения напряженности в отношениях между Россией и США. Но есть и другая причина.

Один из крупнейших банков России – ЗТБ – уже получает поддержку из Фонда национального благосостояния, что свидетельствует о серьезных проблемах.

Поэтому говорить о наличии каких-то стратегических оснований для укрепления рубля невозможно – валюта будет продолжать девальвировать.

По прогнозам Вячеслава Ширяева, в 2025 году рубль может упасть до уровня 100 – 140 рублей за доллар. Вопрос лишь в сроках.