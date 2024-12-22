Когда завершится война в Украине: МВФ обнародовал базовый прогноз

Аналитики Международного валютного фонда в декабре обновили прогнозы относительно полномасштабной войны России против Украины. В частности, обнародовали базовый сценарий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на меморандум МВФ.

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Прогноз МВФ относительно завершения войны в Украине

"Сценарий, по-прежнему, предусматривает, что война завершится до конца 2025 года, а предположения по развитию энергетического сектора и основных политических целей сохранятся", – говорится в документе МВФ.

Базовый сценарий предусматривает:

прогноз по знанию реального ВВП Украины в 2025 году остается неизменным. Речь идет о 2,5 – 3,5%, поскольку высокий потенциал от быстрого ремонта энергетических мощностей в 2024-м и введение новых мощностей в 2025-м будет компенсировано эффектами жесткого рынка труда, поддерживая сильный рост доходов и потребления на фоне ослабления ценового давления во второй половине года;4

средняя инфляция пересмотрена в сторону повышения на 1,3 пункта, – до 10,3% в годовом измерении. Ожидается, что инфляционное давление ослабится, что приведет к инфляции на конец года 7,5%;

общий фискальный дефицит остается в целом неизменным, что отражает одобренный

Госбюджет на 2025 год.

Базовый сценарий / Таблица МВФ

Относительно среднесрочной перспективы, прогнозы основных экономических переменных мало изменились. Согласно ожиданиям восстановления, реальный рост ВВП будет в годы сразу после войны, прежде чем постепенно приблизиться к своему потенциалу в 4%.

Между тем инфляция постепенно приблизится к целевому уровню Нацбанка в 5% в 2027 году, по мере снижения волатильности инфляции, связанной с войной, отметили в МВФ.