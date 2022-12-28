Когда ждать индексации пенсий в 2023 году: ответ Минфина

28 декабря 2022, 10:28
Читати новину українською

Источник:

РБК-Украина

В 2023 году украинцам следует рассчитывать на индексацию пенсионных выплат. Скорее всего, это произойдет весной. Об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко.

Индексация пенсий в 2023 году

Марченко подчеркнул, что наименее защищенные категории на сегодняшний день – это пенсионеры. Соответственно, государство будет искать способы поддержки пенсионеров.

Полезно Как получить шесть пенсий авансом: в ПФУ назвали условие

Также он добавил, что вопрос о справедливости и восстановлении способности бюджетников получать достойные заработные платы следует обсуждать уже после победы в войне.

 

Сергей Марченко

Министр финансов Украины

Последствия любых решений по повышению заработных плат на данном этапе без имеющихся ресурсов для их обеспечения могут привести лишь к обесцениванию гривны, девальвации, инфляции и, соответственно, уменьшению покупательной способности этой же гривни.

Размер пенсии в Украине

В 2023 году бюджетом не предусмотрен плановый перерасчет пенсий, поскольку они привязаны к прожиточному минимуму, оставшемуся без изменений. Так что пенсия в следующем году будет выглядеть так:

  • минимальная – 2 093 гривны (1 прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность);
  • максимальная – 20 920 гривен (10 прожиточных минимумов для потерявших трудоспособность).

Автор: Дар'я Вереньова