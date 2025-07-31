Коллаборант на Запорожье передал в Россию десятки тонн урожая: убытки составляют миллионы гривен
- Депутат-коллаборационист в Запорожье передал в Россию почти 24 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции, нанеся ущерб на более 56 миллионов гривен.
- В Офисе генпрокурора ему сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности и растрате имущества в условиях военного положения.
Депутат-коллаборационист в Запорожье передал в Россию сельскохозяйственную продукцию. Он отдал оккупантами почти 24 тысячи тонн урожая.
Что известно о преступлении в Запорожье?
Убытки от преступления составляют более 56 миллионов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Читайте также Подозрение в ведении бизнеса с Россией: детектив НАБУ говорит, что Дагестан перепутали с Узбекистаном
В заметке рассказывается, что было сообщено о подозрении депутату Каменско-Днепровского городского совета от партии Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ). Это произошло при процессуальном руководстве Васильевской окружной прокуратуры.
Дело в том, что во время временной оккупации района коллаборационист сотрудничал с представителями оккупационной администрации России.
Более того, депутат также решил распорядиться имуществом фермерского хозяйства. И сделал это без согласия владельца.
Что установило следствие?
Следствием установлено, что подозреваемый еще до начала полномасштабного вторжения занимал руководящую должность в местном фермерском хозяйстве. Находясь на оккупированной территории, в июле-августе 2022 года, без ведома владельца хозяйства, передал в Россию почти 24 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции со складов предприятия в городе Каменка-Днепровская.
По подсчетам экономической экспертизы, это нанесло предприятию ущерб на более 56 миллионов гривен, – объявили цифру в Офисе Генерального прокурора.
Обратите внимание! Прокуроры сообщили фигуранту о подозрении по части 4 статьи 111-1 и части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность и растрата имущества в условиях военного положения. Досудебное сейчас расследование продолжается.