Сколько должны платить УБД за коммуналку в 2025 году

Участники боевых действий имеют право на ряд льгот в Украине. В том числе и различные скидки на коммунальные услуги.

Сколько должны платить УБД за коммуналку

Скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг для УБД составляют 75%, передает 24 Канал со ссылкой на ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

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По состоянию на 2025 год действуют следующие льготы для участников боевых действий:

75% скидка на коммунальные услуги (вода, газ, электроэнергия и т.д.);

75% скидка на стоимость топлива для отопления домов без централизованного отопления;

75% скидка на оплату жилья (квартирная плата);

100% компенсация за коммунальные услуги для лиц с инвалидностью.

Скидка начисляется на отапливаемую площадь, которая составляет 21 квадратный метр на каждого члена семьи, постоянно проживающего в квартире. Также скидка может начисляться на дом, и дополнительно 10,5 квадратных метров на всю семью.

Важно! Для оформления льгот нужно предоставить заявление для внесения информации и заявление для назначения льгот на оплату ЖКУ в Единый государственный автоматизированный реестр льготников (ЕГАРП).