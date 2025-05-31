УБД могут меньше платить за коммуналку: как получить скидку

Участники боевых действий и их семьи имеют 75% скидки на оплату жилья и коммунальных услуг. Для оформления льготы нужно обратиться в ПФУ.

Сколько УБД должны платить за коммуналку и есть ли льготы

УБД в Украине могут меньше платить за коммуналку, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для них предусмотрена 75% скидка на коммунальные услуги и газ в пределах средних норм потребления. Также УБД доступны такие жилищные льготы:

Скидка 75% на квартирную плату (из расчета 21 кв. метра на человека и 10,5 кв. метра на семью);

75% скидка на топливо для домов без центрального отопления;

20% скидка на установку квартирного телефона и 50% – на абонементную плату;

Первоочередное обеспечение жильем для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Первоочередное право на вступление в жилищные и гаражные кооперативы, садоводческих товариществ и приобретение материалов для строительства.

Участникам боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет, предоставляются льготы в размере 100% скидки за пользование жильем (квартирная плата), коммунальными услугами и сжиженным газом для бытовых нужд.

Как оформить льготы

Подать заявление и необходимые документы в орган ПФУ одним из способов:

онлайн - через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал Дія;

- через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал Дія; по почте - в орган ПФУ;

- в орган ПФУ; лично - через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, ЦНАП.

При подаче заявления для назначения льготы для УБД заполняются данные:

паспорта;

идентификационного кода;

удостоверение участника боевых действий;

реквизиты банковского счета для зачисления средств;

номера лицевых счетов за оплату жилищно-коммунальных услуг;

название организации, которая предоставляет жилищно-коммунальные услуги.

При необходимости прилагаются сканированные копии других документов в зависимости от обстоятельств: договор аренды жилья или документы на членов семьи. При отсутствии договора аренды жилья или справки ВПЛ органом местного самоуправления предоставляется акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства лица.