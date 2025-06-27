Российский "Норникель" посыпался: дивидендов снова не будет
- Компания "Норникель" не выплатит дивиденды своим акционерам в 2024 году из-за финансовых трудностей, вызванных укреплением рубля, торговыми войнами и геополитической неопределенностью.
- Из-за кризиса "Норникель" ограничивает свою инвестиционную программу, уменьшив выпуск металлов и сталкиваясь с проблемами сбыта продукции в ЕС.
Металлургическая промышленность России стремительно теряет прибыли. Из-за трудностей предприятие "Норникель" снова отказывает своим акционерам в дивидендах.
Какая финансовая ситуация у "Норникеля"
На российском горно-металлургическом гиганте "Норникель" в 2025 году ожидают ухудшения финансовых результатов, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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По словам старшего вице-президента компании Сергея Малышева, финансовые проблемы обусловлены, в частности, укреплением рубля и торговыми войнами в мире.
Крайне высокая геополитическая неопределенность, волатильность целевых рынков, риски замедления темпов роста мировой экономики, а также жесткая денежно-кредитная политика – все это продолжает оказывать существенно негативное влияние на финансовые показатели компании",
– заявил он на собрании акционеров.
Стоит знать! В "Норникеле" прогнозируют дальнейшее ухудшение финансовых результатов из-за низких цен на металлы, укрепление курса рубля, инфляционные риски и высокую стоимость обслуживания долга компании.
Какие последствия финансового кризиса для "Норникеля"
Из-за плохих финансовых результатов "Норникель" вынужден ограничивать в 2025 году свою инвестиционную программу и выбирать приоритетные проекты. Кроме того, кризис ударил и по акционерам компании.
Выплата дивидендов за счет наращивания долговой нагрузки, по нашему мнению, нецелесообразна,
– добавил Малышев.
Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды акционерам "Норникеля" за 2024 год. Аналогичная ситуация была и в прошлом году.
Что известно о "Норникеле"
России "Норникель" – крупнейший в России производитель цветных металлов. Компания принадлежит олигарху Владимиру Потанину и находится в санкционном списке западных стран.
В 2024 году "Норникель" уменьшил выпуск никеля на 6%, палладия – на 10%, меди – на 12%. В компании винили проблемы со сбытом продукции в ЕС из-за отказа некоторых клиентов покупать товары, изготовленные из российских металлов.