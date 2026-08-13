В результате атак на маркетплейс Wildberries фиксирует колоссальные убытки

После украинских атак с использованием дронов восстановление складов и инфраструктуры маркетплейса Wildberries может обойтись в сумму от 147 до 223 миллиардов рублей. В случае полного демонтажа, вывоза отходов и рекультивации территории расходы могут вырасти до 169 – 278,9 миллиардов рублей.

Что известно об убытках компании Wildberries в результате атак

Такую оценку в беседе привел ведущий аналитик исследовательского агентства Data Insight Сергей Семко, о чем пишет российское СМИ "Медуза".

Потенциальные убытки продавцов на Wildberries он оценил в 445–507,8 миллиарда рублей. Таким образом, общие убытки Wildberries и продавцов на данный момент можно оценить в 600–800 миллиардов рублей.

Глава Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках Маргарита Евстигнеева заявила, что в результате атак пострадали более 400 тысяч продавцов. Кроме того, общая сумма убытков составляет 600–700 миллиардов рублей (с учетом упущенной выгоды), при себестоимости товаров в 200–300 миллиардов рублей.

К тому же у многих продавцов сгорело до 95% всего товара.

Российское СМИ "Верстка" сообщает, что компания задерживает выплату средств от продажи товаров, которая была оформлена 3 августа. Об этом говорится в материале от 13 августа.

Согласно сообщениям службы поддержки компании в профильном чате и оферте, продавцы должны были получить деньги не позднее чем через пять рабочих дней после оформления вывода, то есть до 10 августа. Однако до сих пор этого не произошло.

Напомним, что на фоне всех этих событий Wildberries начал искать новые складские помещения за пределами России. В частности, в Казахстане.

В украинской разведке подчеркнули, что это лишь начало. Компания Wildberries останется убыточной на долгие годы.