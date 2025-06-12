Поступления в государственный бюджет России от крупного бизнеса стремительно сокращаются. Ведь российские корпорации вынуждены покидать масштабные международные проекты.

Как российский бизнес терпит крах за рубежом

Десятки крупных российских компаний, такие как "Сбербанк", "Газпром", "ВТБ", "Лукойл", "Росатом", "Ростех" и другие, теряют свои главные активы за рубежом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

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Российский бизнес терпит крах под давлением санкций, национализации и разрыва отношений с западными партнерами, которые все больше отказываются от сотрудничества с россиянами. В итоге:

Российские компании теряют контроль над проектами в сфере энергетики.

Бизнес России остается без банковских лицензий.

Российским корпорациям приходится выходить из крупных оборонных и инфраструктурных контрактов.

Важно! Потеря компаниями крупных контрактов и резкое уменьшение валютных поступлений негативно влияет на наполнение государственного бюджета России.

Как Россия теряет контроль над рынком алмазов

Постепенно Россия теряет и контроль над еще одним стратегическим активом – рынком алмазов. Российскую компанию "Алроса" недавно буквально вытеснили с ангольского алмазного месторождения Катока. Это стало очередным шагом к устранению России с мирового рынка драгоценных камней.

В I квартале 2025 года "Алроса" стремительно потеряла выручку, не досчитавшись 42% доходов.

Нереализованная продукция за тот же период накопилась на сумму 1,3 миллиарда долларов.

К тому же компания осталась без индийского рынка сбыта.

Как следствие, "Алроса" останавливает проекты, сокращает сотрудников и отказывается от дивидендов.

Стоит знать! Компания завершила прошлый год с худшими финансовыми показателями за последние 10 лет. На конец 2024 года чистый долг "Алросы" составлял 1,14 миллиарда долларов.