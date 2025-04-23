России присудили возместить более 900 миллиардов гривен украинцам и бизнесу

С 2022 года украинские суды удовлетворили иски граждан и компаний по компенсации убытков, причиненных российской агрессией. Общая сумма составляет более 913 миллиардов гривен.

Кому присудили самые большие суммы

Эти суммы являются результатом судебных решений, принятых в рамках гражданских производств о взыскании ущерба, причиненного в результате вооруженного вторжения России, передает 24 Канал со ссылкой на "Опендатабот".

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Среди физических лиц рекордную сумму компенсации присудили жителю Харькова – 328 миллионов гривен. Еще двое граждан из Запорожской области смогли отсудить по 170 миллионов гривен каждый.

Относительно юридических лиц, то наиболее значительное решение принято в пользу агропромышленной компании "Магнат", которой в двух отдельных делах суды присудили компенсации на 180 миллиардов и 67 миллиардов гривен. Также компенсацию в размере 12 миллиардов гривен должен получить Алчевский коксохимический завод.

Курьезные и отклоненные иски

Среди истцов были и те, кто требовал астрономические суммы. Так, житель Хмельницкой области обратился в суд с требованием взыскать с России 999 квадриллионов гривен, однако это требование было отклонено. Самая большая из отклоненных требований от юридических лиц составила 61,9 миллиона гривен.

По состоянию на 2025 год в судебном реестре уже зафиксировано не менее 1 482 решения по делам о возмещении убытков, причиненных Россией в результате полномасштабной войны.

Решение для физических лиц:

В 2023 году:

239 решений в пользу граждан , полностью удовлетворив иски;

39 решений с отказом.

В 2024 году (на данный момент):

53 иска граждан удовлетворены ,

6 - отклонены.

Решение для юридических лиц:

в 2023 году удовлетворено 224 иска, отказано – только в 3 случаях;

в 2024 году ни одного отказа, а 68 дел – выиграно.

Хотя суды выносят решения в пользу украинских граждан и бизнеса, фактическое взыскание средств из России остается открытым вопросом. Часть надежд возлагают на механизмы конфискации российских активов за рубежом, в частности замороженных государственных и частных средств.