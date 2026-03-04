Успеть до 23 мая: кто из украинцев получит компенсацию через Дию

Украинцы, которые имеют Дию, могут подать заявление на возмещение средств. Сделать это нужно до 23 мая, однако только определенным категориям. Прежде всего это касается тех, кто пострадал из-за войны.

Что известно о новой компенсации?

О том, кто может оформить в Дие возмещение за автогражданку, говорится на ресурсе PMG.ua.

С 23 февраля по 23 мая 2026 года в Дии можно подать заявление на компенсацию автогражданки, даже если страховой полис уже потеряет силу. Прежде всего это касается:

ветеранов войны;

лиц с инвалидностью вследствие войны.

Обратите внимание! Автогражданка, или ОСАГО, – это обязательный в Украине договор страхования, покрывающий финансовую ответственность водителя в случае ДТП перед всеми другими участниками дорожно-транспортного происшествия.

Чтобы оформить возмещение в Дие нужно перейти на раздел "Ветеран PRO", выбрать услугу компенсации и указать Дия.Карту для зачисления средств.

В частности возмещение возможно, если:

в приложении есть удостоверение ветерана или лица с инвалидностью вследствие военных действий;

человек старше 18 лет и имеет верифицированный налоговый номер;

имеет оформленный страховой договор автогражданки после 1 января 2025 года;

автомобиль зарегистрирован на заявителя, не использовали для предпринимательской деятельности, такси или грузовых перевозок, а также если авто соответствует ограничениям по объему двигателя или мощностью.

Обратите внимание! Автогражданка для ветеранов является фактически бесплатной. Ведь часть оплачивает страховая компания, остальные – возвращает государство.

В то же время важно, чтобы в приложении отображался страховой полис – официальный письменный документ, подтверждающий заключение договора страхования.

Что нужно знать о страховом полисе?

Чтобы найти документ в Дие нужно зайти на карточку техпаспорта. Далее через меню документа выбрать – "Страховой полис ОСАГО".

В частности статус полиса можно легко проверить по цвету. Если зеленый – документ действителен. Если же желтый – полис недействителен и нужно обновить данные.

В частности страховка подтягивается в приложение на следующий день после оформления – автоматически. А дополнительно проверить статус документа можно на сайте МТСБУ, где имеется вся страховая история.

