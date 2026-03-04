Що відомо про нову компенсацію?

З 23 лютого по 23 травня 2026 року в Дії можна подати заяву на компенсацію автоцивілки, навіть якщо страховий поліс вже втратить чинність. Передусім це стосується:

ветеранів війни;

осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Зауважте! Автоцивілка, або ОСЦВП, – це обов'язковий в Україні договір страхування, що покриває фінансову відповідальність водія у разі ДТП перед усіма іншими учасниками дорожньо-транспортної пригоди.

Щоб оформити відшкодування у Дії потрібно перейти на розділ "Ветеран PRO", обрати послугу компенсації та вказати Дія.Картку для зарахування коштів.

Зокрема відшкодування можливе, якщо:

в застосунку є посвідчення ветерана або особи з інвалідністю внаслідок воєнних дій;

людина старше 18 років і має верифікований податковий номер;

має оформлений страховий договір автоцивілки після 1 січня 2025 року;

автомобіль зареєстрований на заявника, не використовували для підприємницької діяльності, таксі чи вантажних перевезень, а також якщо авто відповідає обмеженням за об'ємом двигуна чи потужністю.

Зверніть увагу! Автоцивілка для ветеранів є фактично безкоштовною. Адже частину оплачує страхова компанія, решту – повертає держава.

Водночас важливо, щоб у застосунку відображався страховий поліс – офіційний письмовий документ, що підтверджує укладення договору страхування.

Що потрібно знати про страховий поліс?

Щоб знайти документ у Дії потрібно зайти на картку техпаспорта. Далі через меню документа обрати – "Страховий поліс ОСЦПВ".

Зокрема статус поліса можна легко перевірити за кольором. Якщо зелений – документ дійсний. Якщо ж жовтий – поліс недійсний і потрібно оновити дані.

Зокрема страхування підтягується в застосунок на наступний день після оформлення – автоматично. А додатково перевірити статус документа можна на сайті МТСБУ, де наявна вся страхова історія.

Що потрібно знати про виплати від держави у 2026 році?