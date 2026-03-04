Что известно о новой компенсации?
О том, кто может оформить в Дії возмещение за автогражданку, говорится на ресурсе PMG.ua.
С 23 февраля по 23 мая 2026 года в Дии можно подать заявление на компенсацию автогражданки, даже если страховой полис уже потеряет силу. Прежде всего это касается:
- ветеранов войны;
- лиц с инвалидностью вследствие войны.
Обратите внимание! Автогражданка, или ОСАГО, – это обязательный в Украине договор страхования, покрывающий финансовую ответственность водителя в случае ДТП перед всеми другими участниками дорожно-транспортного происшествия.
Чтобы оформить возмещение в Дии нужно перейти на раздел "Ветеран PRO", выбрать услугу компенсации и указать Дия.Карту для зачисления средств.
В частности возмещение возможно, если:
- в приложении есть удостоверение ветерана или лица с инвалидностью вследствие военных действий;
- человек старше 18 лет и имеет верифицированный налоговый номер;
- имеет оформленный страховой договор автогражданки после 1 января 2025 года;
- автомобиль зарегистрирован на заявителя, не использовали для предпринимательской деятельности, такси или грузовых перевозок, а также если авто соответствует ограничениям по объему двигателя или мощностью.
Обратите внимание! Автогражданка для ветеранов является фактически бесплатной. Ведь часть оплачивает страховая компания, остальные – возвращает государство.
В то же время важно, чтобы в приложении отображался страховой полис – официальный письменный документ, подтверждающий заключение договора страхования.
Что нужно знать о страховом полисе?
Чтобы найти документ в Дии нужно зайти на карточку техпаспорта. Далее через меню документа выбрать – "Страховой полис ОСАГО".
В частности статус полиса можно легко проверить по цвету. Если зеленый – документ действителен. Если же желтый – полис недействителен и нужно обновить данные.
В частности страховка подтягивается в приложение на следующий день после оформления – автоматически. А дополнительно проверить статус документа можно на сайте МТСБУ, где имеется вся страховая история.
