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Экономика Соцвыплаты Украинцы с инвалидностью вследствие войны могут получить компенсацию: как подать заявку
6 июля, 11:05
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Украинцы с инвалидностью вследствие войны могут получить компенсацию: как подать заявку

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Украинцы с инвалидностью вследствие войны могут получить единовременную денежную помощь от государства.
  • Сумма компенсации зависит от группы инвалидности, а в случае гибели работника, его семья может получить 1 миллион гривен.

Денежные выплаты доступны представителям отдельных профессий, которые получили инвалидностью из-за войны. Оформить компенсацию можно через Пенсионный фонд.

Кто имеет право на компенсацию

Государство предоставляет единовременную денежную помощь пострадавшим от войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Право на назначение и выплату единовременной денежной помощи имеют лица из числа:

  • работников объектов критической инфраструктуры;
  • государственных служащих;
  • должностных лиц местного самоуправления.

Они могут получить деньги, если в результате вооруженной агрессии России от 24 февраля 2022 года получили инвалидность. Сумма компенсации зависит от установленной группы:

  • І группа - 800 000 гривен;
  • II группа - 500 000 гривен;
  • III группа - 200 000 гривен.

В случае гибели работника из числа указанных категорий, его семья имеет право на единовременную компенсацию в размере 1 миллиона гривен.

Как получить выплаты

Подать заявление на получение компенсации можно лично, через уполномоченного представителя или онлайн электронный портал ПФУ. Для обращения необходимо подготовить такой пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код (РНОКПП);
  • медицинское подтверждение установления инвалидности;
  • справка из учебного заведения (для лиц в возрасте до 23 лет);
  • решение суда о недееспособности или установлении опеки (при необходимости);
  • свидетельство о смерти и заключение судебно-медицинской экспертизы;
  • акт расследования или спецрасследования обстоятельств получения травмы;
  • документы, подтверждающие родственные отношения (в случае обращения родственников погибшего);
  • подтверждение факта содержания погибшим (судебное решение или нотариальный документ).

Заявку на получение помощи можно подать в течение трех лет с момента установления инвалидности. После завершения этого срока право на выплату теряется.