Украинцы с инвалидностью вследствие войны могут получить компенсацию: как подать заявку
- Украинцы с инвалидностью вследствие войны могут получить единовременную денежную помощь от государства.
- Сумма компенсации зависит от группы инвалидности, а в случае гибели работника, его семья может получить 1 миллион гривен.
Денежные выплаты доступны представителям отдельных профессий, которые получили инвалидностью из-за войны. Оформить компенсацию можно через Пенсионный фонд.
Кто имеет право на компенсацию
Государство предоставляет единовременную денежную помощь пострадавшим от войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Право на назначение и выплату единовременной денежной помощи имеют лица из числа:
- работников объектов критической инфраструктуры;
- государственных служащих;
- должностных лиц местного самоуправления.
Они могут получить деньги, если в результате вооруженной агрессии России от 24 февраля 2022 года получили инвалидность. Сумма компенсации зависит от установленной группы:
- І группа - 800 000 гривен;
- II группа - 500 000 гривен;
- III группа - 200 000 гривен.
В случае гибели работника из числа указанных категорий, его семья имеет право на единовременную компенсацию в размере 1 миллиона гривен.
Как получить выплаты
Подать заявление на получение компенсации можно лично, через уполномоченного представителя или онлайн электронный портал ПФУ. Для обращения необходимо подготовить такой пакет документов:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код (РНОКПП);
- медицинское подтверждение установления инвалидности;
- справка из учебного заведения (для лиц в возрасте до 23 лет);
- решение суда о недееспособности или установлении опеки (при необходимости);
- свидетельство о смерти и заключение судебно-медицинской экспертизы;
- акт расследования или спецрасследования обстоятельств получения травмы;
- документы, подтверждающие родственные отношения (в случае обращения родственников погибшего);
- подтверждение факта содержания погибшим (судебное решение или нотариальный документ).
Заявку на получение помощи можно подать в течение трех лет с момента установления инвалидности. После завершения этого срока право на выплату теряется.