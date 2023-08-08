Кто получит компенсацию за потерянные урожаи

На денежную компенсацию от государства могут рассчитывать физические лица Херсонской и Николаевской областей, которые имеют в собственности земельный участок. Размер выплат составляет 3 318 гривен за одну сотку земли, на которой потерян урожай овощей.

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Обратите внимание! Компенсация предоставляется на площадь не более 20 соток в Николаевской области (66360 гривен) и 30 соток в Херсонской области (99540 гривен).

Чтобы получить такую выплату, нужно до 1 сентября подать в комиссию, которую образуют органы местного самоуправления, заявление и копию документа, подтверждающего право собственности на землю. И создаст список пострадавших земельных участков с суммами необходимых выплат и передаст местным ОВД. До 1 октября решение о помощи должно быть принято.

Напомним! Право собственности на земельный участок можно подтвердить выпиской из Госреестра прав на недвижимое имущество, государственным актом на право частной собственности на землю или государственным актом на право собственности на земельный участок.

Какая ситуация с экспортом украинской продукции

За первую половину 2023 года экспорт агропродукции увеличился на 16% против показателей в прошлом году. Он составил 11 847 миллионов долларов.



Николай Пугачев Заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Основными рынками сбыта отечественной агропродукции остаются три региона – страны Европейского Союза, Азии и Африки. В I полугодии 2023 года их суммарная доля составила около 82% стоимости украинского экспорта сельхозпродукции. При этом наблюдается наращивание поставок в Евросоюз, второй год подряд выступающий главным рынком сбыта, а также Азии, тогда как экспорт продовольствия в Африку снижается.

Основными экспортерами остались страны Евросоюза. За полгода они закупили более 44% украинского продовольствия – на 5270 миллионов долларов.