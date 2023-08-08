Кто получит компенсацию за потерянные урожаи
На денежную компенсацию от государства могут рассчитывать физические лица Херсонской и Николаевской областей, которые имеют в собственности земельный участок. Размер выплат составляет 3 318 гривен за одну сотку земли, на которой потерян урожай овощей.
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Чтобы получить такую выплату, нужно до 1 сентября подать в комиссию, которую образуют органы местного самоуправления, заявление и копию документа, подтверждающего право собственности на землю. И создаст список пострадавших земельных участков с суммами необходимых выплат и передаст местным ОВД. До 1 октября решение о помощи должно быть принято.
Какая ситуация с экспортом украинской продукции
За первую половину 2023 года экспорт агропродукции увеличился на 16% против показателей в прошлом году. Он составил 11 847 миллионов долларов.
Основными рынками сбыта отечественной агропродукции остаются три региона – страны Европейского Союза, Азии и Африки. В I полугодии 2023 года их суммарная доля составила около 82% стоимости украинского экспорта сельхозпродукции. При этом наблюдается наращивание поставок в Евросоюз, второй год подряд выступающий главным рынком сбыта, а также Азии, тогда как экспорт продовольствия в Африку снижается.
Основными экспортерами остались страны Евросоюза. За полгода они закупили более 44% украинского продовольствия – на 5270 миллионов долларов.