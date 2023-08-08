Хто отримає компенсацію за втрачені врожаї
На грошову компенсацію від держави можуть розраховувати фізичні особи з Херсонської та Миколаївської областей, які мають у власності земельну ділянку. Розмір виплат становить 3 318 гривень за одну сотку землі, на якій втрачено врожай овочів.
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Щоб отримати таку виплату, потрібно до 1 вересня подати до комісії, яку утворять органи місцевого самоврядування, заяву та копію документа, що підтверджує право власності на землю. Та створить список постраждалих земельних ділянок із сумами необхідних виплат і передасть до місцевих ОВА. До 1 жовтня рішення про допомогу має бути ухваленим.
Яка ситуація з експортом української продукції
За першу половину 2023 року експорт агропродукції збільшився на 16% проти показників минулого року. Він склав 11847 мільйонів доларів.
Основними ринками збуту вітчизняної агропродукції залишаються три регіони – країни Європейського Союзу, Азії та Африки. У І півріччі 2023 року їх сумарна частка склала майже 82% вартості українського експорту сільгосппродукції. При цьому спостерігається нарощування поставок до Євросоюзу, який другий рік поспіль виступає головним ринком збуту, а також Азії, тоді як експорт продовольства в Африку знижується.
Основними експортерами залишилися країни Євросоюзу. За пів року вони закупили понад 44% українського продовольства – на 5270 мільйонів доларів.