Хто отримає компенсацію за втрачені врожаї

На грошову компенсацію від держави можуть розраховувати фізичні особи з Херсонської та Миколаївської областей, які мають у власності земельну ділянку. Розмір виплат становить 3 318 гривень за одну сотку землі, на якій втрачено врожай овочів.

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Зверніть увагу! Компенсація надається на площу не більшу 20 соток у Миколаївській області (66 360 гривень) та 30 соток у Херсонській області (99 540 гривень).

Щоб отримати таку виплату, потрібно до 1 вересня подати до комісії, яку утворять органи місцевого самоврядування, заяву та копію документа, що підтверджує право власності на землю. Та створить список постраждалих земельних ділянок із сумами необхідних виплат і передасть до місцевих ОВА. До 1 жовтня рішення про допомогу має бути ухваленим.

Нагадаємо! Право власності на земельну ділянку можна підтвердити витягом з Держреєстру речових прав на нерухоме майно, державним актом на право приватної власності на землю або державним актом на право власності на земельну ділянку.

Яка ситуація з експортом української продукції

За першу половину 2023 року експорт агропродукції збільшився на 16% проти показників минулого року. Він склав 11847 мільйонів доларів.



Микола Пугачов Заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Основними ринками збуту вітчизняної агропродукції залишаються три регіони – країни Європейського Союзу, Азії та Африки. У І півріччі 2023 року їх сумарна частка склала майже 82% вартості українського експорту сільгосппродукції. При цьому спостерігається нарощування поставок до Євросоюзу, який другий рік поспіль виступає головним ринком збуту, а також Азії, тоді як експорт продовольства в Африку знижується.

Основними експортерами залишилися країни Євросоюзу. За пів року вони закупили понад 44% українського продовольства – на 5270 мільйонів доларів.