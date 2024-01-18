95 семей уже купили себе жилье: в Украине платят компенсацию за разрушенный дом
Источник:Александр Кубраков
Уже 95 украинских семей успели приобрести себе новое жилище используя жилищные сертификаты. Государственные средства они получили, потому что россияне уничтожили их предыдущий дом.
Где покупают жилье
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков объяснил, что украинцы покупали жилье в таких областях:
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- Черниговской;
- Харьковской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Киевской;
- Тернопольской;
- Львовской;
- в Киеве.
Видим также тенденцию в выборе жилья в пределах региона, где находилось уничтоженное. В основном люди выбирают квартиры на вторичном рынке недвижимости.
Еще 35 тысяч семей получили компенсацию за поврежденное жилье на общую сумму более 3 миллиардов гривен. Деньги можно использовать на проведение ремонтов пострадавших от российской агрессии домов.
Изменения в "Восстановление"
Еще 16 января правительство приняло постановление, направленное на усовершенствование механизма реализации программы "єВосстановлення".
Предлагают внести следующие изменения:
- упростить процедуру прекращения права собственности на уничтоженный объект;
- улучшить взаимодействие министерств по обмену информацией;
- разработать четкий алгоритм обжалования действий Комиссий;
- обновить порядок начисления средств и их использование на строительство частного, садового или дачного дома.
С декабря прошлого года украинцы, чье жилье повреждено в результате войны, получили возможность получить деньги не только для проведения срочного ремонта, а капитального. Максимальная сумма составляет 350 000 гривен для квартир и 500 тысяч для частных домов.