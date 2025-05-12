Украина получит еще 84 миллиона долларов на программу "еВідновлення"

Всемирный банк одобрил выделение дополнительных 84 миллионов долларов для финансирования проекта HOPE. Он предусматривает компенсации за поврежденное из-за войны жилье.

Дополнительная помощь на жилье Благодаря новому траншу до конца года еще 98 тысяч украинских семей смогут получить выплаты на восстановление жилья, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Читайте также ЕС направит 1 миллиард евро из российских активов на оружие Украине

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины За эти два года программа продемонстрировала свою чрезвычайную эффективность. Украинцы получают компенсации на ремонт поврежденного жилья, жилищные сертификаты для покупки нового жилья, выплаты на строительство частных домов на собственных земельных участках.

По словам Шмыгаля, во время последнего заседания правительство выделило дополнительно 665 миллионов гривен на компенсации ремонтов. Это позволит восстановить более 7 300 квартир, разрушенных в результате войны.

Какую помощь получили украинцы

За два года работы программы "еВідновлення" более 100 тысяч украинцев получили более 25 миллиардов гривен компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье – сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Всего было одобрено 93,3 тысячи заявлений на компенсацию за поврежденные квартиры и дома.

Заметьте! Больше всего таких заявлений поступило из Харьковской (более 53 тысяч), Киевской (21,4 тысячи) и Донецкой (14 тысяч) областей. На текущие и капитальные ремонты уже выплачено 8,9 миллиарда гривен.

Кроме того, украинцы получили более 17,7 тысяч жилищных сертификатов на новое жилье вместо уничтоженного. Более 9,6 тысяч из них уже реализовано – на общую сумму 15,9 миллиарда гривен. Активнее всего программой пользуются жители Донецкой, Харьковской и Киевской областей. Средний размер компенсации – около 1,5 миллиона гривен.