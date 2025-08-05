В Украине действует программа компенсации стоимости техники и оборудования украинского производства. Перечень также техники расширили до более 560 наименований от 27 заводов-производителей.

Как расширили перечень техники с компенсацией?

Правительство поддержало решение для развития украинских производителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

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Расширили перечень украинской техники и оборудования, которые можно приобрести с компенсацией 15% стоимости в рамках политики "Сделано в Украине". В перечень добавили буровые установки, логистическое оборудование, котлы, станки, компоненты для дронов,

– сообщила Свириденко.

Также разрешили получать 15% компенсации за украинскую технику коммунальным предприятиям. Это возможно, если оборудование приобрели за деньги, полученные от собственной хозяйственной деятельности.

Как получить компенсацию?

Программа частичной компенсации 15% стоимости (без НДС) действует с сентября 2024 года в рамках государственной политики "Сделано в Украине". Она распространяется на оборудование, произведенное в Украине со степенью локализации не менее 40%. Поэтому производители, которые покупают такое оборудование, могут рассчитывать на компенсации.

Производителю, чтобы стать участником программы необходимо подать на сайте Минэкономики электронную заявку вместе с документами о степени локализации, калькуляцией себестоимости, расчетом удельного веса расходов на оплату труда.

Чтобы получить компенсацию нужно:

Приобрести технику из Перечня через уполномоченный банк; Подать заявление с копией платежного документа и актом приема-передачи; После одобрения – получить 15% стоимости (без НДС) на свой счет.

Всего к реализации программы привлечено 25 украинских банков.